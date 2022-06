Το AP Moller Foundation επενδύει 45 εκ. δολάρια στην απανθρακοποίηση

Το Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping έλαβε μια δεύτερη δωρεά από το Ίδρυμα AP Møller and Chastine Mc-Kinney Møller αξίας 320 εκατομμυρίων DKK (45 εκατομμύρια δολάρια).