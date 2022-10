Το SPC Greece/ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στο συνέδριο του European Short Sea Shipping Network που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας στη Νάπολη, εκπροσωπούμενη από την Δανάη Τσόπελα, σύμβουλο ευρωπαϊκών θεμάτων της ΕΕΝΜΑ.

Με θέμα: “Short Sea Shipping: Challenges and Opportunities towards 2027”,το συνέδριο επικεντρώθηκε στην προώθηση μιας συζήτησης σχετικά με τις διαδικασίες απανθρακοποίησης και ψηφιοποίησης του συστήματος μεταφορών και logistics, σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρηματικών και στρατηγικών σεναρίων στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ενισχύοντας τις συζητήσεις για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στο πλαίσιο των στόχων που θέτει η Πράσινη Συμφωνία και οι άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Maria Teresa DiMatteo, Vice Head of Cabinet and General Director of the Italian Ministry of Sustainable Ιnfrastructures and Μobility, επεσήμανε τον ζωτικής σημασίας ρόλο της ναυτιλίας για την Ιταλία και παρουσίασε τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιεί η Ιταλική Κυβέρνηση για την πράσινη μετάβαση του κλάδου.

Ο Giovanni Colzi, Policy Officer, Seconded national expert της DG Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβλεψε ότι ο πληθυσμός της Αφρικής θα διπλασιαστεί έως το 2050 και θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για το SSS το εμπόριο. Επιπλέον, το Ισραήλ και η Αφρική θα συνεργαστούν με την Ευρώπη σαν όμορα κράτη σε μια win win situation.

Ο Kurt Bodewig, EU Coordinator for the Motorways of the Sea, υποστήριξε ότι “η μεταφορά με φορτηγά είναι φθηνότερη και πιο γρήγορη» και συμπλήρωσε: «η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιστραφεί. Χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία συντονισμένα από την ΕΕ, τις Κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα για να γίνει η μετάβαση». Ολοκλήρωσε προβλέποντας ότι η ζήτηση στην περιοχή της Μεσογείου για το SSS θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.



Το γενικότερο συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι τα ETS στην βάση τους λειτουργούν προς την σωστή κατεύθυνση, όμως χρονικά προηγούνται των υφιστάμενων τεχνολογιών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα. Η εφαρμογή τους θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη Shortsea ναυτιλία, αυξάνοντας τα κόστη, με αποτέλεσμα όλη η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια για την μετάβαση των φορτίων από τους οδικούς άξονες στη θάλασσα να τίθεται σε κίνδυνο. Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι η Κίνα τα επόμενα χρόνια θα χάσει μερίδιο της αγοράς, το οποίο θα μεταφερθεί στην Τουρκία, στο Ισραήλ και ενδεχομένως στο Μαρόκο.



Το SPC Greece συντασσόμενο με την ΕΕΝΜΑ συμφωνεί με το συγκεκριμένο συμπέρασμα τονίζοντας ότι το πρόβλημα των ETS βρίσκεται στον τρόπο υλοποίησης και όχι στο σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, όμως επισημαίνει την βιοτική αναγκαιότητα επενδύσεων στις υποδομές, χωρίς τις οποίες η όποια συζήτηση παραμένει κενή περιεχομένου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, άνοιξε επίσημα η δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου του ESN Position Paper.

Οποιεσδήποτε συνεισφορές στο έγγραφο πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: [email protected], αναφέροντας τον οργανισμό και τα στοιχεία, μέχρι την 30.10.2022. Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το έγγραφο ESN θα οριστικοποιηθεί και θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ.