Το Net Zero Technology Center και το ERM ανακοίνωσαν την έναρξη του έργου Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εξαγωγή υδρογόνου από τη Σκωτία στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Το έργο επιδιώκει να αποδείξει ότι το LOHC, με τη μορφή μεθυλοκυκλοεξανίου (MCH), μπορεί να μεταφερθεί με επιτυχία σε κλίμακα, παρέχοντας μια διαδρομή εξαγωγής προς το λιμάνι του Ρότερνταμ και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το Net Zero Technology Center, το έργο θα παραδοθεί από μια ποικιλόμορφη, διεθνή κοινοπραξία, συμπεριλαμβανομένων των Axens, Chiyoda, EnQuest, ERM, Koole Terminals, Port of Rotterdam, Σκωτίας Κυβέρνησης, Shetland Islands Council, Storegga και του Net Zero Technology Centre. Οι εταίροι θα συνεργαστούν για να αναλάβουν μηχανολογικές μελέτες με στόχο την ανάπτυξη ενός πιλοτικού έργου ως προπομπού για εξαγωγές μεγάλης κλίμακας.

Σκοπός αυτού του έργου είναι το υδρογόνο να διευκολύνει διάφορες εφαρμογές απανθρακοποίησης. Το έργο ευθυγραμμίζεται με τη Δήλωση Πολιτικής Υδρογόνου της Σκωτίας, η οποία στοχεύει να παραδώσει 5 GW παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα έως το 2030 και 25 GW έως το 2045.

Η παγκόσμια φιλοδοξία έχει επίσης καθιερωθεί, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στοχεύει 10 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου που θα εισάγονται έως το 2030.

Ο Hayleigh Barnett, διευθυντής έργου στο Net Zero Technology Centre, σχολίασε: "Η κύρια πρόκληση στην εξαγωγή υδρογόνου είναι η επιλογή του καλύτερου μέσου μεταφοράς. Οι μελέτες πρώιμου σταδίου σε αυτό το έργο έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το LOHC έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές φορέα, όπως η αμμωνία , μεθανόλη ή υγρό υδρογόνο. Η διεξαγωγή μιας δοκιμής βιομηχανικής κλίμακας είναι ένα συναρπαστικό βήμα για να γίνει πραγματικότητα η εξαγωγή LOHC."