Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό έχουν «δεσμευτεί να καταπολεμήσουν την κλιματική κρίση» συνεργαζόμενοι για την ανάπτυξη μιας αγοράς καθαρού υδρογόνου στη Βόρεια Αμερική.

Στο τέλος της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της Βόρειας Αμερικής, οι χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε έξι τομείς, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών μεθανίου, των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και του υδρογόνου.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου, τα έθνη δεσμεύτηκαν «να αναπτύξουν μια βορειοαμερικανική αγορά καθαρού υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής συνεργασίας για έρευνα και ανάπτυξη, κώδικες και πρότυπα ασφαλείας, διασυνοριακά συμπλέγματα υδρογόνου, πράσινους εμπορευματικούς διαδρόμους και ολοκληρωμένες θαλάσσιες δραστηριότητες».

Η Allyson Browne, Climate Campaign for Ports στο Pacific Environment, δήλωσε: «Είμαστε ενθαρρυμένοι από την τριμερή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού και επικροτούμε τη συμπερίληψη θαλάσσιων και πράσινων εμπορευματικών διαδρόμων. Ζητούμε επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της ναυτιλίας σύμφωνα με μια διαδρομή 1,5 βαθμών C και την εξάλειψη των εκπομπών των πλοίων εντός του λιμένα έως το 2030».

Ο οργανισμός Pacific Environment δήλωσε ότι «η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη βιώσιμης λιμενικής υποδομής είναι ζωτικής σημασίας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της ναυτιλίας. Εκτός από την επένδυση σε νέους πόρους καθαρής ενέργειας, πρέπει να σταματήσουμε την ανάπτυξη και υποδομές ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του LNG. Για να υποστηρίξουμε την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, πρέπει επίσης να αφιερώσουμε κεφάλαια για την ανάπτυξη πρόσθετων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε η παραγωγή υδρογόνου να μην εκτρέπει τον εφοδιασμό καθαρής ενέργειας του δικτύου».

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η θαλάσσια ναυτιλία εκπέμπει 1 δισεκατομμύριο μετρικούς τόνους CO2 κάθε χρόνο και στην τρέχουσα τροχιά του, το θαλάσσιο εμπόριο θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 150% έως το 2050 σε σχέση με τον σημερινό όγκο εμπορίου.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τη Σύνοδο Κορυφής COP27, όπου υπήρξαν ορισμένες ανακοινώσεις για την πράσινη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του Green Shipping Challenge, το οποίο ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις, τα λιμάνια και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα να προετοιμάσουν δεσμεύσεις για να τονώσουν τη μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία.