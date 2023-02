SeaLiT: Επιτραπέζιο για τη ναυτιλιακή και οικονομική ιστορία της Μεσογείου

Το επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι SeaLiT δημιουργήθηκε από τον ερευνητή του ΙΜΣ/ΙΤΕ Δρ. Απόστολο Δελή, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Transport during Globalization, 1850-1920», που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) την περίοδο 2017-2022.