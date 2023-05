Η πράσινη μετάβαση στην πράσινη Μαρίνα Φλοίσβου

Στις 8 Μαΐου, η Μαρίνα Φλοίσβου φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση για την άφιξη του σκάφους Trimaran IDEC SPORT, στο πλαίσιο του προγράμματος THE ARCH “THE EUROPEAN EVENT TO ACCELERATE THE GREEN TRANSITION”. Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων για την προβολή καινοτόμων λύσεων αναφορικά με την κινητικότητα, τη βιομηχανία, την ενέργεια, την αστική ανάπτυξη, τα τρόφιμα και τη γεωργία. Το πρόγραμμα ARCH στοχεύει στην προβολή 100 καινοτόμων Ευρωπαϊκών λύσεων που θα επιταχύνουν την υλοποίηση της οικολογικής μετάβασης.