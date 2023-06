Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ετήσια έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Greek Shipping Co-operation Committee, και ο Πρόεδρος της Χαράλαμπος Φαφαλιός αναφορικά με την «σκιαγράφηση» του ελληνικού στόλου και τη θέση του συγκριτικά με τον παγκόσμιο στόλο πλοίων.

Έτσι, μέχρι τις 9 Μαρτίου του 2023, με βάση τα δεδομένα του S&P Global Market Intelligence, ο παγκόσμιος στόλος των εμπορικών πλοίων, και πιο συγκεκριμένα εκείνων με χωρητικότητα άνω των 1.000 τόνων (GT), ανέρχεται στα 61,545 πλοία με συνολική μικτή χωρητικότητα 1,558,872,500 τόνους.

Ο στόλος αυτός δεν αποτελείται μόνο από τα πλοία που είναι σε λειτουργία, αλλά και 4,316 πλοία υπό κατασκευή, που αναμένεται να προσθέσουν στη χωρητικότητα 189,942,310 τόνους.

Μικρή μείωση στον ελληνόκτητο στόλο, αλλά...ενθαρρυντική

Τα πλοία ελληνικών συμφερόντων ανέρχονται σε 4,110 και είναι διαφόρων κατηγοριών και συνολικής μεταφορικής ικανότητας 349,217,144 dwt και 204,347,362 GT.

Σε σύγκριση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, τα νούμερα δείχνουν μια μικρή πτώση 30 πλοίων (6,125,550 DWT, and 5,729,911 GT. ).

Στα στατιστικά αυτά δεν περιλαμβάνονται βέβαια 199 πλοία που είναι υπό παραγγελία.

Λαμβάνοντας υπ όψην τις ασταθείς συνθήκες της αγοράς που επηρεάζεται από παράγοντες όπως η πανδημία και ο Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, αυτή η μικρή μείωση μπορεί να θεωρηθεί ενθαρρυντική, σύμφωνα με τον κ. Φαφαλιό.

Παραμένουν υπερδύναμη στα δεξαμενόπλοια οι Έλληνες εφοπλιστές

Σχετικά με τους τύπους πλοίων, ο ελληνόκτητος στόλος γνώρισε πτώση στα νούμερα δεξαμενόπλοιων πετρελαίου, στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, στα πλοία μεταφοράς LNG και στα επιβατηγά πλοία.

Αντίθετα, παρατηρήθηκε αύξηση στις κατηγορίες των πλοίων μεταφοράς μεταλλευμάτων και χύδην φορτίου, των φορτηγών πλοίων Carriers, Chemical and Product Tankers, και Carriers of Other Cargoes, τόσο σε όρους DWT όσο και στον αριθμό των πλοίων.

Οι συγκεκριμένοι τύποι πλοίων γνώρισαν ανάπτυξη και συγκριτικά με τον αντίστοιχο παγκόσμιο στόλο για το έτος 2021/2022. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει μια θετική τάση στην ελληνική ιδιοκτησία σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν μια αξιοσημείωτη θέση στο παγκόσμιο στόλο δεξαμενόπλοιων, κατέχοντας το 24,21%. Επίσης κατέχουν το 15,80% στον παγκόσμιο στόλο bulkers.

Νεότερος κατά 4,6 χρόνια ο ελληνόκτητος στόλος σε σχέση με τον παγκόσμιο

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, υπάρχει αύξηση στο μέσο όρο του παγκόσμιου στόλου μέσα στην τελευταία χρονιά, και συγκεκριμένα αυξήθηκε από τα 14,7 έτη το 2021-22 στα 17,2 χρόνια το 2022-23.

Ωστόσο ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου είναι τα 13,2 έτη, δηλαδή 4,6 χρόνια νεότερος από το μέσο όρο της βιομηχανίας.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ όψην τα GT και DWT, η μέση ηλικία των υπό ελληνικό έλεγχο πλοίων μειώνεται περαιτέρω σε μόλις 11,4 έτη και για τις δύο κατηγορίες.

Αντίθετα, ο μέσος όρος ηλικίας για τα παγκόσμιο στόλο είναι 12,7 έτη όσον αφορά τα GT και 12,4 έτη όσον αφορά το DWT. Αυτό δείχνει ότι τα υπό ελληνικό έλεγχο πλοία τείνουν να είναι σχετικά νεότερα σε σύγκριση με το συνολικό μέσο όρο ηλικίας του του παγκόσμιου στόλου.

Αδύναμο το ελληνικό νηολόγιο

Από εκεί και πέρα, ο στόλος που βρίσκεται στο ελληνικό νηολόγιο αντιπροσωπεύει μόλις το 0,8% σε όρους αριθμού πλοίων, το 2% σε όρους GT, και 2,3% σε όρους DWT.

Eίναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα ποσοστά αυξάνονται σημαντικά, κοιτώντας τον τομέα των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου, φτάνοντας το 5,6%, το 6% και το 6,1% αντίστοιχα.

Ωστόσο, σημειώθηκε αξιοσημείωτη μείωση στον ελληνικό νηολογημένο στόλο, όχι μόνο ως προς τον αριθμό των πλοίων αλλά και ως προς τα GT και DWT.

Επί του παρόντος, ο στόλος ελληνικού νηολογίου αποτελείται από 496 πλοία, ύψους 31.150.523 GT και 52.768.867 DWT. Η σημαντική μείωση του αριθμού των πλοίων που είναι νηολογημένα υπό ελληνική σημαία θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά από ελληνικής πλευράς σύμφωνα με τον κ. Φαφαλίο.

Γεωργία Σαμπαζιώτη

