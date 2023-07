Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Ports & Rail Forum 2023, το οποίο διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens από την ethosEVENTS σε συνεργασία με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), την Ένωση Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Στόχος του Συνεδρίου η ανάδειξη του ρόλου των λιμανιών και του σιδηροδρόμου ως μοχλών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στα πλαίσια των εργασιών του πραγματοποιήθηκαν παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης (panels) με βασική θεματολογία: το Περιβάλλον (Ναυτιλιακά Καύσιμα, Onshore Power Supply, απορρίμματα, νέα καύσιμα όπως το υδρογόνο, κλπ.), την Ψηφιοποίηση λειτουργιών και συστημάτων Λιμένων & Σιδηροδρόμου, τα Γεωστρατηγικά θέματα, πολιτική & ανταγωνισμός, τις Υποδομές Λιμένων & Σιδηροδρόμου, τα Βιομηχανικά Λιμάνια, προβλήματα και ευκαιρίες, την Κρουαζιέρα ως παράγων ανάπτυξης και τέλος την μεγάλη ευκαιρία των συνδυασμένων μεταφορών και logistics.

Μετά τον χαιρετισμό του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του Mr. Xiao Junzheng, Ambassador of the People's Republic of China to the Hellenic Republic και μετά τις εναρκτήριες προσφωνήσεις των κ.κ.. Κωνσταντίνου Ουζούνη, CEO, ethosGROUP , του Δημητρίου Ιατρίδη, Εκτελεστικού Διευθυντή, Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και του Γεωργίου Ξηραδάκη, Προέδρου Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοδοτικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, Ιδρυτού -Διευθύνοντος Συμβούλου, XRTC Business Consultants, ακολούθησε ο πρώτο πάνελ ομιλητών.

Το πρώτο πάνελ είχε θέμα τις «Συνδυασμένες μεταφορές, υποδομές & κρουαζιέρα: Τα λιμάνια συζητούν …» με Συντονιστή τον δημοσιογράφο Γιάννη Λαζάρου και ομιλητές τον κ. Μηνά Παπαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κ. Απόστολο Καμαρινάκη, Υποναύαρχο Λ.Σ. (εα)- Πολιτικό Μηχανικό (ΕΜΠ), Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, Αντιπρόεδρος Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.) και τον κ. Νικόλαο Μαυρίκο, Πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ανέφερε ότι το Λιμάνι του Ηρακλείου δημιουργεί ένα νέο πεδίο δραστηριοτήτων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τόνισε ότι οι περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από τις διάφορες δραστηριότητες του λιμένος Ηρακλείου καθώς και από τις διάφορες δραστηριότητες των καραβιών, επισημαίνοντας την ανάγκη εξεύρεσης και υιοθέτησης νέων ναυτιλιακών εναλλακτικών καυσίμων.

Στο λιμάνι του Ηρακλείου, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, αναπτύσσονται έργα προς αυτή τη κατεύθυνση, με πρώτο την ολοκλήρωση των μελετών οι οποίες περιλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση 5 θέσεων ελλιμενισμού, συνολικής ισχύος 16MW το δε συνολικό κόστος κατασκευής του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκ. ευρώ, ενώ η συνολική κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε 22.5 GWHr ετησίως.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Project Hupiness εκπονείται από τον ΟΛΗ σχετική μελέτη για την εγκατάσταση κυματογεννητριών πάνω στην θωράκιση του προσήνεμου μόλου.

Σημαντική υπήρξε η επισήμανση για την εξέταση δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και τροφοδοσίας υδρογόνου σε πλοία καθώς επίσης και η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα, με το λιμάνι του Ηρακλείου να καθίσταται και λόγω της γεωγραφικής του θέσης, σημαντικός ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου.

Επίσης έγινε αναφορά στην αντικατάσταση των λαμπτήρων στους πυλώνες φωτισμού στο λιμάνι με λαμπτήρες LED που θα επιφέρει 45% μείωση ενέργειας, όπως επίσης και στην πρόταση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την παροχή Συμβούλου ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες στα θέματα της πράσινης μετάβασης.

Και οι τρείς ομιλητές του πρώτου panel τόνισαν τα θέματα που αφορούν την μορφή συμμετοχής τους στην κοσμογονία που συντελείται στο λιμενικό περιβάλλον αλλά και στις ενδεχόμενες συνέργειες.

Παράλληλα έδωσαν έμφαση στις επιβατικές μεταφορές (κρουαζιέρα- ακτοπλοΐα) όσο και για τις εμπορικές με έμφαση στην διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της νησιωτικής χώρας καθ’ όλο το έτος και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Το κοινό συμπέρασμα του πρώτου panel συνοψίστηκε ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις συνδυασμένες μεταφορές έχει δημιουργήσει μία νέα τάση και μία νέα κουλτούρα στις λιμενικές κοινότητες, το δε terra incognita για τα ελληνικά λιμάνια αποτελεί το θέμα της υποστήριξης ερευνητικών αλλά και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πεδίο των νέων ναυτιλιακών καυσίμων πολύ δε μάλλον για θέματα παραγωγής υδρογόνου από ηλεκτρόλυση αμμωνίας, αξιοποίηση ΑΠΕ για την παραγωγή και εμπορία καθαρής ενέργειας.

Το Ports & Rail Forum 2023 απευθύνθηκε σε στελέχη επιχειρήσεων του τομέα της ναυτιλίας, των σιδηροδρόμων, των μεταφορών και των logistics, σε τραπεζικά στελέχη, σε στελέχη ασφαλιστικών και μεσιτικών επιχειρήσεων, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε επενδυτές, σε κυβερνητικούς παράγοντες και σε εκπροσώπους τοπικών αρχών.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr