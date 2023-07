Ξενοκώστας: Ηγετικός ρόλος των Ναυπηγείων Ελευσίνας στην «πράσινη» ναυτιλία

Ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ομίλου ONEX που αναπτύσσει ένα δυναμικό οικοσύστημα βιομηχανικών συνεργασιών με περιφερειακούς και παγκόσμιους ηγέτες πάνω στις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια, την βιομηχανική παραγωγή, τα logistics, την αμυντική τεχνολογία κ.α., συμμετείχε στη συζήτηση που διοργάνωσε ο Economist με θέμα «Eastern Mediterranean Business Summit - A new momentum for geopolitics and investment» το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023.