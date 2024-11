Την ανάγκη να υπάρξουν ευέλικτες μορφές ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης, ώστε η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία να περάσει από την τρέχουσα αβεβαιότητα σε ένα προβλέψιμο περιβάλλον με ορίζοντα την «πράσινη» μετάβαση, υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, τοποθετούμενος σε ημερίδα με θέμα, «Πράσινες Τεχνολογίες και Ψηφιοποίηση στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας και της Γερμανίας», που έλαβε χώρα χθες, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., και συνδιοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος (BMWK).

Η διοργάνωση συνδυάστηκε με επιχειρηματική αποστολή στον Πειραιά 12 γερμανικών εταιρειών του ναυτιλιακού και ναυπηγικού κλάδου, οι οποίες παρουσίασαν υπηρεσίες και προϊόντα με έμφαση σε ψηφιακές λύσεις για τη ναυτιλία και σύγχρονες τεχνολογίες για τη ναυπήγηση «πράσινων» πλοίων.

Χρήστος Στυλιανίδης: Προϋπόθεση η ευέλικτη ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση για την «πράσινη» μετάβαση

Ειδικότερα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «η ελληνική κυβέρνηση συμμερίζεται πλήρως την ανάγκη εξασφάλισης περιβαλλοντικής ουδετερότητας των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων μέχρι το 2050» και πρόσθεσε: «Είναι άλλωστε χρέος μας να κληροδοτήσουμε όχι απλά ένα βιώσιμο, αλλά ένα καλύτερο μέλλον, στις επόμενες γενιές. Για το σκοπό αυτό, δουλεύουμε και με τον ΙΜΟ και την Ε.Ε., ώστε η ναυτιλία να συνεχίσει απρόσκοπτα να προσφέρει στην παγκόσμια και εθνική οικονομία, μπαίνοντας ταυτόχρονα, με ρεαλιστικό τρόπο στο δρόμο της απανθρακοποίησης». Ο υπουργός, στάθηκε, επίσης, στη θέση που διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σύνοδο COP 27 για την Κλιματική Αλλαγή, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, “We need radicalism as well as realism”», ενώ στη συνέχεια εστίασε στην ελληνική και τη γερμανική ναυτιλιακή κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι «είναι προς όφελος των χωρών μας να διευρύνουμε τη διμερή μας συνεργασία, τόσο στον τομέα της ναυτιλίας, όσο και σε συναφείς με τη θάλασσα τομείς, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία θαλάσσιου εξοπλισμού και οι ψηφιακές υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις μας μπορούν να έρθουν ακόμα πιο κοντά και να οικοδομήσουν ένα καλύτερο συνεργατικό μέλλον» τόνισε.

Βασίλης Κορκίδης: Ο Πειραιάς «εφαλτήριο» για μια δυναμική ελληνογερμανική παρουσία στη ναυτιλιακή οικονομία

Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο Πειραιάς ευελπιστεί να διατηρήσει ανοικτή την «πόρτα» συνεργασίας με τις γερμανικές επιχειρήσεις, με επίκεντρο το λιμάνι του. Αναφερόμενος στον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών και ασιατικών ναυπηγικών μονάδων, αλλά και στην «πράσινη μετάβαση» της ναυτιλίας, σημείωσε πως η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο στην παραγωγή υλικών και αναλωσίμων για πλοία όλων των τύπων θα ενδυναμώσει την παρουσία τους, τόσο στις ευρωπαϊκές, όσο και στις ασιατικές μονάδες, με πρόταγμα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων για την οποία είναι θρυλικές, τόσο οι γερμανικές, όσο και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Τέλος, ευχήθηκε να γίνει ο Πειραιάς το «εφαλτήριο» για μια δυναμική ελληνογερμανική παρουσία σε έναν τομέα, όπου η γερμανική και η ελληνική ναυτιλιακή οικονομία είναι εκ των ισχυρότερων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Αθανάσιος Κελέμης: Αμφίδρομα τα οφέλη για Ελλάδα και Γερμανία από τις συνέργειες στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, επισήμανε ότι η ελληνική ναυτιλία εισφέρει πάνω από 20 δισ. ευρώ ετησίως στο εγχώριο ΑΕΠ, υποστηρίζοντας περισσότερες από 250.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. «Οι Έλληνες εφοπλιστές συγκροτούν, διεθνώς, μια από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές δυνάμεις. Σήμερα κατέχουν την πρώτη θέση σε χωρητικότητα. Ελέγχουν περίπου το 20% της παγκόσμιας δυναμικής, έχοντας υπό ναυπήγηση πάνω από 350 πλοία», σημείωσε ο Δρ Αθανάσιος Κελέμης, ο οποίος εστιάζοντας στην Ελλάδα και τη Γερμανία υπογράμμισε ότι «έχουν πολλά να κερδίσουν αναπτύσσοντας συνέργειες στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ειδικότερα, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τη σύγχρονη ναυτιλιακή βιομηχανία της Γερμανίας, μέσω των ισχυρών -σε διεθνές επίπεδο- γερμανικών τεχνολογικών εταιρειών, αλλά και να κερδίσει μεγαλύτερη ρευστότητα μέσω των γερμανικών τραπεζών. Την ίδια στιγμή, η Γερμανία ήδη εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της ασφάλεια και επάρκεια, μέσα από τις συμφωνίες που σύναψε με ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων για την προμήθεια φορτίων LNG, αλλά και τη ναύλωση FSRU» πρόσθεσε ο Δρ. Αθ. Κελέμης.

Ο εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος της Γερμανίας, κ. Tom Bruchmann, στον σύντομο χαιρετισμό του στάθηκε στη σημασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας στα πεδία της ναυτιλιακής και ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ο CEO της VDMA AG Marine Equipment and Systems, κ. Hauke Schlegel, μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης, υπογράμμισε ότι «οι Έλληνες συνομιλητές μας στον Πειραιά, από τον υπουργό Ναυτιλίας μέχρι τους εκπροσώπους του κλάδου και μεμονωμένες εταιρείες, ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στις προτάσεις μας για συνέργειες σε τεχνολογικό επίπεδο και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι προκλήσεις της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι τεράστιες, ωστόσο οι δύο κοινότητες αναπτύσσοντας συνέργειες καθίστανται ισχυρότερες και σε καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα, η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα, και η Γερμανία, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στις εξαγωγές τεχνολογίας, έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο εδώ. Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι τεράστιες» σημείωσε με έμφαση ο κ. Hauke Schlegel.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της χθεσινής εκδήλωσης, 12 γερμανικές εταιρείες παρουσίασαν προϊόντα και τεχνολογίες «Made in Germany», που κατά κύριο λόγο αφορούσαν ενεργειακές και ψηφιακές λύσεις διαχείρισης στόλου. Ειδικότερα, πρόκειται για τις επιχειρήσεις navalue GmbH, Friesland Kabel GmbH, Herberg Systems GmbH, Light Structures GmbH, Rötelmann GmbH, SCHOTTEL GmbH, Albis Marine Performance GmbH, Closelink GmbH, Althom GmbH, ITK-Engineering GmbH, ATTIKI GmbH Industrieservice και Schiffstechnik Buchloh GmbH & Co. KG.

