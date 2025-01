Τραυλού: Κρίσιμος ο ρόλος της ναυτιλίας για την πράσινη μετάβαση

Δυναμική ήταν η παρουσία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στη Σύνοδο Κορυφής που διοργάνωσε το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS), στο εμβληματικό Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι, με τίτλο «Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World» στις 10/12/2023, στο πλαίσιο του COP28. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετείχαν πάνω από 300 ηγετικές προσωπικότητες και κυβερνητικοί παράγοντες της ναυτιλίας και της ενέργειας, από 30 χώρες.