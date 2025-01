Πολυάριθμες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες τιμήθηκαν για την ενεργό συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα AMVER κατά τη διάρκεια των ελληνικών Βραβείων AMVER, που πραγματοποιήθηκαν στο Athenaeum Intercontinental Hotel στις 15 Δεκεμβρίου. Την εμβληματική εκδήλωση της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, που τίμησαν με την παρουσία τους αξιωματούχοι της Ελληνικής Κυβέρνησης, διπλωμάτες των ΗΠΑ και κορυφαίοι εκπρόσωποι από τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, διοργάνωσε το Propeller Club Πειραιά σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τελετή είχε ξεχωριστή σημασία φέτος, καθώς επικεντρώθηκε στην ανάδειξη της ναυτοσύνης, μιας αναπόσπαστης πτυχής της ελληνικής ναυτικής παράδοσης, υπογραμμίζοντας την ακλόνητη δέσμευση και την τεχνογνωσία των Ελλήνων ναυτικών και αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην προώθηση των αρχών και των προτύπων της ναυτοσύνης.

Η 31η διοργάνωση της απονομής των Βραβείων AMVER έφερε κοντά περισσότερους από 900 υψηλούς προσκεκλημένους, για να τιμήσουν τις εταιρείες που συνεργάζονται με το Σύστημα AMVER, μια πρωτοβουλία που διευκολύνει την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των πλοίων στη θάλασσα. Ξεκινώντας τη λειτουργία του από τις 15 Απριλίου 1958, μέσω κοινών προσπαθειών των εκπροσώπων της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών και εκπροσώπων των ναυτιλιακών εταιρειών, το Σύστημα AMVER έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη σωτηρία πάνω από 7.000 ζωών ναυτικών από το 2000 έως σήμερα. Πολλοί από αυτούς οφείλουν την επιβίωσή τους στις αλτρουιστικές προσπάθειες των Ελλήνων ναυτικών και πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Με συνολικά περίπου 11.000 διεθνή πλοία να συμμετέχουν στο AMVER και κατά μέσο όρο 6.300 πλοία συνδεδεμένα καθημερινά με το Κέντρο Επιχειρήσεων του AMVER, αυτό το Σύστημα παραμένει ένα κρίσιμο δίκτυο για την ασφάλεια στις θάλασσες, καθώς επεξεργάζεται τον εντυπωσιακό αριθμό των 40.000 μηνυμάτων κάθε μέρα.

Η βραδιά ξεκίνησε με τους εθνικούς ύμνους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, από τη χορωδία των φοιτητών του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα πολύ συναισθηματικό βίντεο επτά λεπτών που τίμησε την ουσία της ναυτοσύνης.

Ο Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά και Αντιπρόεδρος του International Propeller Club of the United States, δήλωσε: «Συγκεντρωθήκαμε για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην εξαιρετική συνεισφορά των 192 ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, των 2.057 πλοίων και των γενναίων πληρωμάτων τους, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα AMVER. Η δέσμευσή τους να σώζουν ζωές στη θάλασσα αναδεικνύει το αληθινό πνεύμα της ελληνικής λέξης ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ. Είναι το αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος που φέρουμε ως κληρονομιά. Αυτό ορίσαμε φέτος ως το κεντρικό θέμα των βραβείων. Είναι το χαρακτηριστικό του λαού μας που μας κάνει υπερήφανους, αλλά και η ειδοποιός διαφορά που κάνει την Ελληνική ναυτιλία να ξεχωρίζει. Και φέτος, η Ελληνική ναυτιλία πρωταγωνιστεί στο Πρόγραμμα AMVER, με έναν εντυπωσιακό στόλο 2.057 πλοίων.

»Η υπεροχή μας αυτή δεν οφείλεται μόνο στο ότι είμαστε η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, αλλά κυρίως στην ψυχοσύνθεση του λαού μας. Το αίσθημα ευθύνης, προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Έλληνες. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας φέρνουν στην πρώτη θέση».

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Έλληνας Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος δήλωσε: «Η βραδιά των Βραβείων AMVER έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός αναγνώρισης μελών της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στον τομέα της Αυτοματοποιημένης Αμοιβαίας Βοήθειας Διάσωσης Πλοίων. Η αφοσίωση της ελληνικής ναυτιλίας στην ασφάλεια στη θάλασσα επιβεβαιώνεται και από την αποψινή τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τιμήσουμε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες για την αταλάντευτη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία AMVER.

»Όλοι αναγνωρίζουν την ηγετική θέση τόσο της Αμερικανικής όσο και της Ελληνικής ναυτιλίας παγκοσμίως. Ελλάδα και ΗΠΑ διατηρούμε παραδοσιακά άριστες σχέσεις και στον τομέα της ναυτιλίας. Σήμερα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 59% της χωρητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο, αφού ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του ελληνόκτητου στόλου εξυπηρετεί το εμπόριο των ΗΠΑ».

Και ο κ. Στυλιανίδης κατέληξε: «Ταυτόχρονα, η ελληνική σημαία απολαμβάνει παγκόσμιας αναγνώρισης ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα George James Tsunis επισήμανε: «Για μένα η Ναυτοσύνη είναι το καμάρι αυτής της χώρας. Αυτό αναγνωρίζει όλος ο κόσμος στους Έλληνες: ότι ενεργούν με σκοπό, ενεργούν με αξίες, μπορείς να βασιστείς επάνω τους –ειδικά εδώ, που μιλάμε για ανθρώπους που βγαίνουν έξω στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε επικίνδυνες καταστάσεις, για να σώσουν τις ζωές συνανθρώπων τους. Αυτό είναι ελληνικό φιλότιμο, είναι το εθνικό ήθος της Ελλάδας».

Η βραδιά συνεχίστηκε με τα Fidelity Awards, τα οποία απονεμήθηκαν στις τρεις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχής πλοίων στο Σύστημα AMVER κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2014-2023. Αυτές ήταν: ANGELICOUSSIS GROUP OF COMPANIES με 968 συμμετέχοντα πλοία, TSAKOS GROUP OF COMPANIES με 611 πλοία και THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC με 604 πλοία.

Βραβεία επί σκηνής απονεμήθηκαν στις δέκα ναυτιλιακές εταιρείες με περισσότερα από 50 πλοία στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Αυτές ήταν:

1 Angelicoussis Group of Companies – 108 πλοία

1 TMS Group of Companies – 108 πλοία

2 Technomar Shipping Inc. – 81 πλοία

3 Tsakos Group of Companies – 72 πλοία

4 Laskaridis Shipping Company Limited – 69 πλοία

5 Thenamaris (Ships Management) Inc. – 66 πλοία

6 Capital Ship Management Corporation – 64 πλοία

7 V. Ships Greece Limited – 63 πλοία

8 Star Bulk – 62 πλοία

9 Danaos Shipping Company Limited – 61 πλοία

10 MinervaMarineInc. – 53 πλοία

Στις υπόλοιπες 182 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δόθηκαν βραβεία και πιστοποιητικά πριν από την εκδήλωση.

Αμέσως μετά τις πρώτες βραβεύσεις, ο Υποναύαρχος Nathan A. Moore, Αναπληρωτής Διοικητής Ατλαντικού της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, προσκλήθηκε στη σκηνή για να λάβει πλακέτα και να ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος του Propeller Club.Απευθυνόμενος στο κοινό είπε: «Το 2022, περισσότερα από 6.000 πλοία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα AMVER σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα πλοία ανταποκρίθηκαν σε 212 περιπτώσεις κινδύνου, σώζοντας ή βοηθώντας 450 ναυτικούς. Αυτό που είναι πραγματικά συγκλονιστικό είναι ότι οι 160 –δηλαδή το 35%– από αυτές τις ζωές σώθηκαν από ελληνικά πλοία. Οι Έλληνες δείχνουν τον δρόμο».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την απονομή των Special Rescue Awards 2023 στις ακόλουθες ναυτιλιακές εταιρείες και τα αντίστοιχα πλοία: Almi Tankers (MV ALMI HORIZON), Century (MV SERENE AMELIA και MV MARIPERLA), Chartworld (MV ARIANA), Diana Shipping Services S.A. (MV AMPHITRITE), Dorian LPG (MV CHEYENNE και MV COMET), Dynagas (MV CLEAN COPANO) Enterprises (MV FURIOUS και MAGIC STRIKER), Euronav (MV CAP VICTOR), Falcon (MV FALCON IRIS), Laskaridis Shipping Co. Ltd (MV LEONIDAS), M/Maritime (MV ELECTRA.GR), Minerva Marine (MV Minerva), Karteria Polembros Shipping Limited (MV GREEN WARRIOR), Technomar Shipping (MV GSL NICOLETTA) TMS Cardiff Gas Limited (MV LA SEINE), Star Bulk (MV HONEY BADGER, MV IDEE FIXE, MV STAR), Challenger (MV STAR CLAUDINE) και World Management Inc. (MV STAR THENIA).

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Παππάς, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο Αρχηγός του Στόλου, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, ο Α’ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Τσελίκης, ο Β’ Υπαρχηγός του Λιμενικού, Αντιναύαρχος Αριστείδης Πανταζόγλου, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κα Μελίνα Τραυλού και ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Δρ. Γιώργος Πατέρας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον βιρτουόζο του new age κλαρίνου Θανάση Βασιλόπουλου και την μπάντα του, που πρόσφεραν μία μαγευτική μουσική εμπειρία συνδυάζοντας παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονα μουσικά στοιχεία για την απόλαυση του κοινού.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Υποναύαρχος Moore ήταν κεντρικός ομιλητής κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε το Propeller Club Πειραιά στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, εκπροσωπώντας την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση δικτύωσης, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών με στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Η διοργάνωση των AMVER Awards 2023 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

