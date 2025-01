Η πολυπληθέστερη αντιπροσωπεία μελών της HELMEPA που ταξίδεψε στις ΗΠΑ συμμετείχε σε μια σειρά ωφέλιμων συναντήσεων με την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG), τη NAMEPA και άλλους φορείς στην Washington DC, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα πρόληψης ρύπανσης, ασφάλειας στη θάλασσα και βιώσιμης ανάπτυξης στην εποχή της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

Με επικεφαλής την Πρόεδρο της HELMEPA κα Σεμίραμις Παληού, και με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μαρίας Χατζηωάννου, Πάνου Ζαχαριάδη και Θεοδόση Σταματέλλου, η Αντιπροσωπεία της HELMEPA, αποτελούμενη από 24 εκπροσώπους 20 εταιρειών-μελών, συναντήθηκε την 5η Μαρτίου 2024 με την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων των Rear Admiral Wayne Arguin, Assistant Commandant for Prevention Policy, Jeffrey Lantz, Director of Commercial Regulations and Standards, και Captain Amy Beach, Director of Inspections and Compliance, στο αρχηγείο της USCG, στην Washington DC.

Σε έναν ανοιχτό διάλογο, οι αξιωματούχοι της USCG απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της HELMEPA σε επίκαιρα θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα εμπορικών πλοίων στους λιμένες των ΗΠΑ, όπως οι επιθεωρήσεις PSC, διαχείριση θαλάσσιου έρματος και biofouling, ο επερχόμενος νόμος VIDA (Vessel Incidental Discharge Act), κυβερνοασφάλεια και νέες τεχνολογίες, ο ανθρώπινος παράγοντας και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Αργότερα, την ίδια ημέρα, η Αντιπροσωπεία της HELMEPA συμμετείχε στο 1ο Foresight Maritime Dialogue στην ιστορική Βιβλιοθήκη Riggs του Πανεπιστημίου Georgetown, υπό το συντονισμό της κ. Γιάννας Παυλοπούλου, Ιδρύτριας και Προέδρου της Common Lawgic. Η εκδήλωση αυτή έφερε σε επαφή τα μέλη της HELMEPA με ακαδημαϊκούς και πολιτικούς αναλυτές των ΗΠΑ, προσφέροντας τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Την επόμενη ημέρα, 6η Μαρτίου, η Αντιπροσωπεία της HELMEPA μαζί με τα μέλη της ομοειδούς Ένωσης, North American Marine Environment Protection Association (NAMEPA), φιλοξενήθηκαν από τη Blank Rome, και συμμετείχαν σε έναακόμα γόνιμο διάλογο, αυτή τη φορά για νομικά θέματα που αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες πλοίων ξένης σημαίας στις ΗΠΑ, τα κύρια σημεία εστίασης των ελέγχων PSC της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και άλλα πεδία ενδιαφέροντος.

Φέτος, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα της Αντιπροσωπείας της HELMEPA στις ΗΠΑ,που οργάνωσε η Γραμματεία της HELMEPA, περιλάμβανεκαιδρώμενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως ομαδική ξενάγηση στο Κογκρέσο και σε μουσεία, καθώς και δείπνο που παρέθεσε η NAMEPA, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο αδελφών Ενώσεων, μελώντης Διεθνούς Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (INTERMEPA).

Εταιρείες που συμμετείχαν (με αλφαβητική σειρά):

Alassia Newship Management, Ariston Navigation Corp, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd, Blue Line Shipmanagement SA, Calliber Maritime SA, Costamare Shipping Company SA, Danaos Shipping Co Ltd, Diana Shipping Inc, Enesel SA, Enesel Dry SA, Eurobulk Ltd, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd, Latsco Marine Management Inc, Lloyd’s Register, Navios Maritime Partners LP, Navios Group, Seanergy Shipmanagement Corp, Springfield Shipping Co. Panama SA, Tsakos Conbulk Services (TCB) Ltd, Tsakos Shipping & Trading SA.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr