Οι άξονες για εκσυγχρονισμό του Υπ.Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δομών, της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστου Στυλιανίδη, η έναρξη υλοποίησης του έργου "Αναδιοργάνωση των Δομών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ για Προσαρμογή στις Τεχνολογικές Αλλαγές και τις Προκλήσεις Διαχείρισης Κρίσεων" (Reorganization of MOMAIP/Hellenic Coast Guard Structure to Adapt in Technological Change and Crisis Management Challenges) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform).