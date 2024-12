Όπως αναφέρει η Ένωση, η ομάδα επιλογή της κυριας Ψάλτη, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή καθώς είναι η πρώτη γυναίκα που εντάσσεται στην Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης.

Η κυρια Ψάλτη είναι Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers και φέρνει απαράμιλλη τεχνογνωσία με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ναυτικό Δίκαιο με διάκριση από το City University του Λονδίνου, αποτελεί παράδειγμα αριστείας στον τομέα της.

Ως Chief Operating Officer στην Neda Maritime Agency Co. Ltd., επιβλέπει τα τμήματα Operations, Marine, Vetting, HSQE και Crewing για έναν διαφοροποιημένο στόλο πλοίων, διασφαλίζοντας την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Η εις βάθος γνώση των εμπορικών δραστηριοτήτων και της στρατηγικής ηγεσίας της έχει αποδειχθεί περαιτέρω μέσω των ρόλων της ως Πρόεδρος του Πάνελ Ποιότητας της INTERCARGO, Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορικών &Αγορών της INTERTANKO και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πάνελ της INTERTANKO.

Η δέσμευση της κας Ψάλτη για την περιβαλλοντική διαχείριση, την ευημερία των πληρωμάτων και την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αποστολή της INTERCARGO για την προώθηση ασφαλών, αποτελεσματικών και βιώσιμων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Ο διορισμός της αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της INTERCARGO για την προώθηση ποικιλόμορφης και χωρίς αποκλεισμούς ηγεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.