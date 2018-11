Η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει ένα σχέδιο που θα βοηθήσει τις τράπεζες να απαλλαγούν ταχύτερα από τα κόκκινα δάνεια, και το οποίο θα περιλαμβάνει πιθανότατα παροχή κρατικών εγγυήσεων. Διάφορες ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Σχήματος Προστασίας Ενεργητικού και Οχημάτων Ειδικού Σκοπού έχουν πέσει στο τραπέζι της συζήτησης. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το «μαξιλάρι ασφαλείας» των 24 δισ. ευρώ για να στηρίξει τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αμφιβολίες για το εάν μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της, ενώ θα ερχόταν σε αντίθεση με τους κοινοτικούς κανόνες για το bail in.

