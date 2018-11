Την Παρασκευή, 30/11/2018, η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ υπό τον κ. Μυτιληναίο θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς εκπροσώπους της Βορείου Ελλάδας και συγκεκριμένα, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα . Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση επιχειρήσεων/ΣΕΒΕ-ΣΕΒ με την υποστήριξη της Eurobank (13:30-16:00, ξενοδοχείο The Met Hotel), με θέμα, «Βιομηχανία και επιχειρηματικότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη: Προκλήσεις και Προϋποθέσεις» στην οποία, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αντιπρόεδρος κ. Ευ. Μυτιληναίος.

