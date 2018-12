Ουσιαστικά λόγω υπερφορλόγησης και μείωσης εισοδημάτων ο καταναλωτής ωθήθηκε σε no name προϊόν με αμφίβολη προέλευση. Από τα αλκοολούχα, όπου η επώνυμη αγορά έχασε τα χρόνια της κρίσης σχεδόν το 40% του όγκου της προς χάριν των λαθραίων, μέχρι την αγορά αγροτικών προϊόντων με μηδενική την ιχνηλασιμότητα, ή του φαρμάκου με τα μη εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα και των ηλεκτρονικών τσιγάρων με τα αμφιβόλου και αγνώστου ταυτότητας αλλά με ισχυρισμούς για μειωμένους κινδύνους υγείας προϊόντα, η λαίλαπα της «χύμα» αγοράς έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Πλέον η απειλή για την δημόσια υγεία αλλά και το ταμείο είναι ante portas καθώς τα επίχειρα δε θα αργήσουν να φανούν.

