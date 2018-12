Στο πλαίσιο αυτό οι επαφές του κ. Τσακαλώτου θα έχουν το χαρακτήρα ενημέρωσης αλλά και διακρίβωσης προθέσεων για τοποθετήσεις στις μελλοντικές εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ. Σημειώνεται ότι το θέμα ου στο 20ό Ετήσιο Φόρουμ «Invest in Greece» του Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club είναι «Η Ελλάδα μετά τα Μνημόνια». Στο βήμα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

«Όπως ξέρετε υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στα επιτόκια τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο λόγος που έχουμε χτίσει το μαξιλάρι είναι για να μπορούμε να επιλέξουμε τη χρονική στιγμή της εξόδου και να μπορούμε να ξεπεράσουμε την μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές» τόνισε σχετικά στην Καθημερινή της Κυριακής ο υπουργός Οικονομικών και συμπλήρωσε: «Ακριβώς επειδή επιστρέφουμε στην κανονικότητα ο ΟΔΔΗΧ, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για το 2019 και ένα πλαίσιο προγραμματισμού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούμε στις αγορές. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα εξειδικευμένα στελέχη του ΟΔΔΗΧ. Με την ευκαιρία θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αν. Γενικό Διευθυντή του οργανισμού κ. Δ. Τσάκωνα για την βράβευσή του ως Sovereign Risk Manager of the Year από το Risk.net».

