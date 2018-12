Με κεντρικό σύνθημα «Greece is back» ο Υπουργός Οικονομικών επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύματα για την παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, ενώ παράλληλα προσπάθησε να ψαρέψει νέες επενδύσεις μιλώντας για την πρόοδο της χώρας στο μέτωπο των κόκκινων δανείων και στις μεταρρυθμίσεις.

Αισιόδοξο μήνυμα στους επενδυτές και τους δανειστές επιδίωξε να στείλει ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουμ «Invest in Greece» του Capital Link.

