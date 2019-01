Ως τώρα, η Standard and Poor's έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Β+ με θετικές προοπτικές, η Fitch με ΒΒ- και η Moody's με Β3.

Η Standard and Poor's θα κάνει… ποδαρικό στις φετινές αξιολογήσεις, καθώς αναμένεται να είναι ο πρώτος οίκος που θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της Ελλάδας το 2019, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται κάποια αναβάθμιση.

