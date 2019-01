Αυτοί συγκεκριμένα θα είναι οι: Ανδρέας Ανδρεάδης (Διευθύνων Σύμβουλος της Sani), Δημήτρης Ανδριόπουλος (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dimand), Βασίλης Αποστολόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών), Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε.), Νίκος Ευθυμιάδης (Πρόεδρος της REDESTOS), Θεόδωρος Φέσσας (πρόεδρος του ΣΕΒ ), Θεοχάρης Φιλιπόππουλος (διευθύνων σύμβουλος στις Αττικές Εκδόσεις), Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ), Πάνος Λασκαρίδης (Διευθύνων Σύμβουλος της Lavinia Corporation και της Laskaridis Shipping Company Ltd), Θανάσης Μαρτίνος ( διευθύνων σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime ), Δημήτρης Παπαλεξόπουλος (διευθύνων σύμβουλος της TITAN), Γιάννης Ρέτσος ( πρόεδρος τουΣΕΤΕ), Αθανάσιος Σαββάκης (πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας), Σπύρος Θεοδωρόπουλος (διευθύνων σύμβουλος της Chipita), Ευτύχιος Βασιλάκης (πρόεδρος της Aegean Airlines).

