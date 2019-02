Σύμφωνα με non paper που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ το Μέγαρο Μαξίμου τονίστηκε ότι: «Στη συνάντηση των αρμόδιων υπουργών με τους εκπροσώπους των ελληνικών συστημικών τραπεζών επήλθε συμφωνία για το πλαίσιο προστασίας της α’ κατοικίας που θα διαδεχθεί το άρθρο 9 του Νόμου 4346/2015. Η κοινή πρόταση θα διαβιβαστεί στους εποπτικούς θεσμούς του τραπεζικού συστήματος με στόχο η διαδικασία νομοθέτησης να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

