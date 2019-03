To 1/3 περίπου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το επίδομα ένοικου έχουν εγκριθεί σύμφωνα με όσα ανέφερε χτες, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική ζώνη της ΕΡΤ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Αναστάσιος Τάγαρης.

More in this category: