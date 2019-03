To Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε σήμερα προσφυγή της Ελλάδας, που ζητούσε την ακύρωση απόφασης της Eυρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε παρακρατήσει 1,182 εκατ. ευρώ στον γεωργικό τομέα.

