Η Διεθνής Έκθεση “PLMA΄S WORLD OF PRIVATE LABEL”, πραγματοποιείται εδώ και 33 χρόνια από την Ένωση Κατασκευαστών Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας, τα μέλη της οποίας ξεπερνούν τις 4.400 και θεωρείται η σημαντικότερη παγκοσμίως εμπορική διεθνής έκθεση στον τομέα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης Ελλήνων εξαγωγέων, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, 09:30-14:30, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσημης εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας “PLMA’s World of Private Label”, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Άμστερνταμ 20-22 Μαΐου 2019.

