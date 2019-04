Αν και οι σχετικές διατάξεις ισχύουν σχεδόν έξι χρόνια δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα να υφίσταται, σύμφωνα με τη Γραμματεία, ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο. Σημειώνεται, από τη γενική γραμματεία, ότι αυτή η πρακτική, που έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική διάταξη του ν. 4156/2013, έχει επισημανθεί και από την Παγκόσμια Τράπεζα ως διοικητικό βάρος, στο πλαίσιο των σχετικών ετήσιων μετρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (έκθεση Doing Business).

