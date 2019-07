Ορίστηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η θητεία του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Δ.Σ. της εταιρείας συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και τα μέλη εκλέγου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του έχουν ως εξής:

Ασκούνης Δημήτριος (Πρόεδρος): Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανοικτών και μεγάλων δεδομένων καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 50 Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα και δραστηριότητες στις NIS και MEDA χώρες. Επί σειρά ετών διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση.

Ασθενίδης Σταύρος (μέλος): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με πολυετή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών από θέσεις ευθύνης φορέων όπως ο ΕΦΕΠΑΕ, Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, κ.α. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ & του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων. Από τον Απρίλιο του 2017 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ (ΔΑΕΜ Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων.

Γεωργόπουλος Νικόλαος (μέλος): Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics (MSc in MIS), καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κατσούρος Βασίλειος (μέλος): Ο κ. Βασίλειος Κατσούρος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Αποφοίτησε το 1992 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1993 έλαβε με διάκριση το μεταπτυχιακό δίπλωμα Μάστερ στις Επικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος (M.Sc. with Distinction in Communications and Signal Processing) από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 1997 το διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει ασχοληθεί με ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντας τον ρόλο επιστημονικού υπευθύνου και συντονιστή.

Κωνσταντίνου Ιωάννης (μέλος): Ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην ΣΗΜΜΥ. Η έρευνά του εστιάζεται στην περιοχή των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων και υπολογιστικών νεφών. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ το 2004, το μεταπτυχιακό στα Τεχνο-οικονομικά συστήματα από το ΕΜΠ το 2007 και το διδακτορικό από το ΕΜΠ το 2011.

Παπαγεωργίου Ελισάβετ (μέλος): Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από τον Οκτώβριο του 2010, με εκτεταμένη εμπειρία στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των αποκρατικοποιήσεων.

Παπαλάμπρου Ευάγγελος (μέλος): Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ασκεί ενεργή Δικηγορία από το 1995 και μέχρι σήμερα. Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό με αντικείμενο το Δίκαιο Τεχνολογίας Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, Μεγάλη Βρετανία. Δικηγόρος από το 1997 στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.

Παπασούλη Βασιλική (μέλος): Mandate Manager στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Έχει εκτενή εμπειρία και γνώση σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα και έργα καθώς και του θεσμικού τους πλαισίου. Πριν ενταχθεί στο EIF, εργαζόταν ως supervising senior advisor στην KPMG όπου συνεργαζόταν με το KPMG – EU office στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προσκλήσεων και διαχειριζόταν εθνικά έργα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Είναι κάτοχος του Πτυχίου Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη Project Management Professional (PMI).

Τσερπές Κωνσταντίνος (μέλος): Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και έλαβε το διδακτορικό του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Έχει επιδείξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε τεχνολογίες αιχμής όπως το cloud computing και τα data analytics, έχοντας δημοσιεύσει πάνω από 60 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και έχοντας συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 15 συνεργατικά ερευνητικά έργα.