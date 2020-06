Capital Link CSR Forum: «Οικονομία & Κοινωνία: Η επόμενη μέρα»

Η Capital Link διοργανώνει το 10ο Ετήσιο DIGITAL Capital Link CSR Forum «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» στις 23, Ιουνίου 2020. Το forum διοργανώνεται σε ψηφιακή μορφή υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Πειραιά και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού – ΕΟΤ.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και η επανεκκίνηση της Οικονομίας κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σ’ ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ιδιαίτερα σ’ ένα πιο ενεργό μοντέλο συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και κοινωνικού συνόλου στην ανάκαμψη της χώρας και την επιστροφή της σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Ο ΡΟΛΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Covid -19 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ – Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Τραπεζών στο νέο περιβάλλον • E-GOV: Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ • Η ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ • ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ • ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ • Η ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ : ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΤΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ • ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ψηφιακή μορφή του Συνεδρίου έχει δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής ομιλητών και κοινού από την Ελλάδα και την Αμερική :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

O Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας

Ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κα Άντζελα Γκερέκου

Ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βιομηχανία & Εμπόριο, κ. Νίκος Παπαθανάσης

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης

Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων, Δήμου Αθηναίων, κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος

H.E. Ioannis Vrailas, Ambassador, Permanent Representative of Greece to the European Union

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ:

κ. John P. Calamos Sr., Founder, CEO and Global Co-Chief Investment Officer, Calamos Investments

κ. John Catsimatides – Chairman & CEO, Red Apple Group

κ. Dean Metropoulos – Chairman - Metropoulos & Company

Δρ. George Kofinas - Founder & Medical Director of Kofinas Fertility Group & Manhattan Reproductive Surgery Center

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:

Alpha Bank, COSMOTE, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Όμιλος Εταιρειών, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην ETEAN A.Ε.), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Επενδύσεων (EBRD), Όμιλος ΕΛΠΕ, ΕΕΔΕ - Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Elikonos Capital Partners, Envolve Entrepreneurship, EY, Lambadarios Law Firm, LIBRA GROUP, Machas & Partners Law Firm, McKinsey & Company, Optima bank, POTAMITISVEKRIS, Τράπεζα Πειραιώς

Mr. Jimmy Athanasopoulos, Chairman Envolve Entrepreneurship & Greece Representative for Libra Social Responsibility - Libra Group

Mrs. Athina Chatzipetrou, President & CEO - Hellenic Development Bank SA (former ETEAN SA)

Mr. Constantinos Dorkofikis, Executive General Manager Wholesale Banking - Alpha Bank

Mr. Dimitris Dimopoulos, Director Sustainability Unit, Piraeus Bank

Mr. Ioannis Konstantinidis, Chief Strategy, Transformation & Wholesale Officer - OΤΕ Group

Mr. Yanni Kourniotis, Partner - Lambadarios Law Firm

Dr. Sotiris Kapellos, Operation and Development Director, BoD member (ELPE Renewable Energy Sources SA) - HELPE Group

Dr. Dimitris C. Iliopoulos, MD, Associate Professor of Cardiac Surgery

Mr. Achilleas Ioakimides, Special Advisor to the CEO Communication – CSV - Public Power Corporation SA

Mr. Tasos Iossiphides, EY Partner, Head of Strategy & Transaction Services in Greece, CESA - Ernst & Young BAS S.A.

Mr. Dimitris Kyparissis, CEO - Optima bank

Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager, Executive Board Member, GT – GEK TERNA Group of Companies

Mr. Petros Char. Machas, Founder – Chairman of the Advisory Board – Machas and Partners Law Firm

Mr. Alexandros Nousias Country Director Greece - Envolve Entrepreneurship

Mr. Panos Papazoglou, CESA Accounts Leader and Managing Partner in Greece - EY

Mrs. Dimitra Papandreou, Principal Manager Advice for Small Businesses Greece -SME Finance & Development Group - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Mr. Stathis Potamitis, Managing Partner - PotamitisVekris

Mr. George Skrimizeas, Chairman of the BOD - Hellenic Management Association

Mr. Takis Solomos, Partner - Elikonos Capital Partners

Mr. George Tsopelas, Managing Director - McKinsey & Company

Mr. Steve Vranakis, Chief Creative Officer - Government of the Hellenic Republic

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Πειραιά και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού – ΕΟΤ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: EY

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: LIBRA GROUP • COSMOTE

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Alpha Bank • Hellenic Petroleum – ELPE Renewable Energy Sources SA • Hellenic Republic - Region of Attica • Kofinas Fertility Group – Manhattan Reproductive Surgery Center • Red Apple Group

ΧΟΡΗΓΟΙ: Public Power Corporation SA • GEK TERNA Group of Companies • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • ICAP • Lambadarios Law Firm • Machas & Partners Law Firm • Optima bank • PotamitisVekris

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Calamos Investments • Elikonos Capital Partners • Envolve Entrepreneurship • European Bank for Reconstruction & Development • Metropoulos & Co. • Piraeus Bank

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: American Hellenic Institute (AHI) • Association of S.A. & Limited Liability Companies • BCA • British Hellenic Chamber of Commerce • CCI France Grece - CCIFG • Consulate General of Greece New York • Cyprus US Chamber of Commerce • Economic Chamber of Greece • ΕΕDΕ – Hellenic Management Association • EMBCA - The Eastern Mediterranean Business Culture Alliance • Endeavor Greece • GRECA – Greek e-Commerce Association • Greek Energy Forum • Greek American Chamber of Commerce • Hellenic American Bankers Association • Hellenic Bankers Association • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic Lawyers Association • Hellenic Fund and Asset Management Association • Hellenic Union of Mediators • Hellenic Mediation & Arbitration Center (ΕλλΚΔΔ) • ICC Hellas - International Chamber of Commerce • Institute of International Economic Relations • Leadership 100 • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • SAKA - Organisation of Athens College and Psychico College Alumni • SED – Hellenic Investors Association • SEODI – Association of Greek Financial Officers • The Association of Greek Alumni of American Universities • The Hellenic American Women’s Council – HAWK