Η είδηση της απαγόρευσης του take away τα Σαββατοκύριακα προκάλεσε πολλά ερωτηματικά στους επαγγελματίες της εστίασης. Έτσι, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στην έκδοση διευκρινιστικής ανακοίνωσης.

Η αλήθεια είναι πως στις ανακοινώσεις Χαρδαλιά την Παρασκευή δεν υπήρξε αναφορά στο take away και οι επαγγελματίες εστίασης "έψαχναν" να βρουν τι ισχύει. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις το Σάββατο το πρωί είπαν πως το take away "κόβεται" σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πολλά καταστήματα εστίασης, βέβαια είχαν ήδη ανοίξει, καθώς δεν υπήρχε οδηγία για το αντίθετο. Έτσι, ακολούθησε επίσημη διευκρινιστική ανακοίνωση από το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτήν, το take away καταργείται για τρεις ημέρες. Για αύριο Κυριακή (7/2) και για το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14/2). Η απαγόρευση ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Μεσοβδόμαδα επιτρέπεται κανονικά.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

"Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα.

Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά.

Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας".