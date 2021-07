Ρέγκλινγκ: Εφικτοί οι στόχοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Οι προβλέψεις για ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 3,6% φέτος και 6% το 2022 είναι ρεαλιστικές δήλωσαν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist (25th Roundtable with the government of Greece).