Ανεξάρτητα μάλιστα από την αλλαγή σκυτάλης στο αρμόδιο υπουργείο, στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι ήδη ο τουρισμός κερδίζει το στοίχημα και μάλιστα δείχνει και προς τα πού θα πρέπει να κινηθεί τα επόμενα έτη, με έμφαση δηλαδή στην ποιότητα και τις αυξημένες απαιτήσεις, που φέρνουν και περισσότερα έσοδα. Άλλωστε σημαντικό σημείο είναι η αύξηση της μέσης δαπάνης, κάτι που φαίνεται και από τα στοιχεία της ΤτΕ αλλά και τα όσα μεταφέρουν πολλοί επαγγελματίες με αιχμή την απόδοση του Αυγούστου. «Καταναλώνουν σαν να μην υπάρχει αύριο πολλοί εκ των επισκεπτών μας φέρνοντας υψηλά έσοδα, που ωστόσο δε φτάνουν για να καλύψουν τη χασούρα της χρονιάς» μεταφέρει στο Reporter.gr καταστηματάρχης στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Είναι σημαντικό, στο φόντο, αυτό, κι εν όψει της αλλαγής στην ηγεσία του τουρισμού, όπως αναφέρουν κι άλλοι παράγοντες του χώρου, να συνεχιστεί η πολιτική με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας αλλά και της στήριξης των υποδομών σχετιζόμενων με τον τουρισμό στη χώρα. Είναι όπως τονίζουν μια τέτοια προσέγγιση είναι μονόδρομος για να αυξηθούν τα έσοδα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου εν όψει της νέας περιόδου μετά covid.

Η μέση δαπάνη

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι δαπάνες των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας φέτος και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στη χώρα μας για το μήνα Ιούνιο άγγιξε τα 729 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο νούμερο του Ιουνίου του 2019. Εν συγκρίσει δε με τον περσινό Ιούνιο όπου ο τουρισμός δεν είχε ανοίξει ακόμα το αντίστοιχο νούμερο υπερδιπλασιάστηκε στο +125% από τα μόλις 324 ευρώ.

Επίσης, η αύξηση σε επίπεδο εξαμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου του 2021 είναι επίσης σημαντική, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα να φτάνει στα 631 ευρώ, αυξημένη κατά 13% έναντι των 557 ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019 και κατά 88% σε σχέση με τα 336 ευρώ που ήταν το διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου του 2020.

Ο Σεπτέμβριος

Είναι ενδεικτικό, πάντως, ότι μιλώντας τη Δευτέρα 30 Αυγούστου στον Αντ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης τόνισε ότι η πορεία των κρατήσεων το Σεπτέμβριο είναι ικανοποιητική με απρόσκοπτη συνέχιση της δυναμικής του Αυγούστου, κάτι που, όπως είπε, κάνει εφικτό το στόχο για 55% των εσόδων φέτος σε σχέση με το 2019.

Σε ένα κλίμα έντονης αισιοδοξίας ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και επικεφαλής του Ομίλου IKOS Ανδρέας Ανδρεάδης με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει, χαρακτηριστικά με αφορμή δημοσίευμα των New York Times: «Η Μ. Βρετανία δείχνει το μέλλον: Το τέλος της πανδημίας έρχεται με την αποδοχή συμβίωσης μας & με αυτόν τον κορονοϊό. Ενισχύει την εκτίμηση για πλήρη ανάκαμψη τουρισμού μας το 2022 NYT: Britons, Unfazed by High Covid Rates, Weigh Their ‘Price of Freedom». Παράλληλα σε άλλη ανάρτησή του σημειώνει ότι: «Κυρίαρχη στην φετινή σαιζόν θα είναι η υψηλή διψήφια αύξηση των ανά επισκέπτη εσόδων, λόγω αυξημένου αγοραστικού επιπέδου & μετακίνησης του κέντρου βάρους σε ακριβότερα καταλύματα & υψηλή περίοδο. Τα έσοδα θα κινηθούν ακόμη καλύτερα από την πρώτη εκτίμηση μου.»

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στο Reporter.gr τουριστικοί παράγοντες, οι κρατήσεις του Σεπτεμβρίου παραπέμπουν για τις πρώτες δυο εβδομάδες σε υψηλές πληρότητες. Π.χ στην Κρήτη ποικίλουν από 60% έως και 100% ανάλογα με το κατάλυμα και τον προορισμό. Ειδικά τα υψηλής στάθμης ξενοδοχεία, τα 5άστερα δηλαδή, και ειδικά τα adults only φαίνεται να κερδίζουν το στοίχημα με αυξημένη ζήτηση, αλλά και αυξημένη δυναμική για last minute κρατήσεις και σε καλές σχετικά τιμές για τους ξενοδόχους.

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά, παρά τη σταδιακή εκτόνωση του εσωτερικού τουριστικού ρεύματος, έχουν και οι εμβληματικοί προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου με τη Ρόδο και τη Κω πχ να έχουν ποσοστά στο 60% με 70%, και τη Μήλο τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να είναι πάνω από το 80%, ειδικά σε πολλά ακριβά καταλύματα.

Οι πτήσεις

Σύμφωνα,πάντς, με το Recovery Tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Insete, η εβδομάδα 23/8- 29/8 αποτέλεσε την τελευταία με αυξημένα νούμερα ως προς τον προγραμματισμό θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις από πλευράς των αεροπορικών με πάνω από 828.000 θέσεις.

Από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου βέβαια (30/8- 5/9) οι προγραμματισμένες πτήσεις πέφτουν στις 784 χιλ. (-5,3% σε εβδομαδιαία βάση) ενώ η πτώση την επόμενη εβδομάδα φτάνει το 10,4% (702 χιλ. πτήσεις).

Επιπλέον πάντα με βάση στοιχεία του recovery tracker του IΝΣΕΤΕ, για την εβδομάδα από 6 Σεπτεμβρίου έως 12 Σεπτεμβρίου ο προγραμματισμός των θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις ανέρχεται σε 695.164 χιλιάδες καταγράφοντας μεν μια μείωση της τάξης του 10,7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα - την εβδομάδα από 30 Αυγούστου έως και 5 Σεπτεμβρίου οι προγραμματισμένες θέσεις αριθμούν τις 778.892 - αλλά κινούμενος σε πολύ καλά επίπεδα συγκρινόμενος με το 2020. Μια εβδομάδα αργότερα οι προγραμματισμένες θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις φτάνουν τις 665.158, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 4,3% σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα. Σημειωτέον ότι πέρυσι είχαν φτάσει στη χώρα μας 1,33 εκατ. επιβάτες τον Σεπτέμβριο ενώ τον Οκτώβριο 955 χιλιάδες επιβάτες.

Βέβαια ήδη το στοίχημα έχει να κάνει με τις πληρότητες των πτήσεων και βέβαια στο φόντο αυτό οι αεροπορικές εταιρείες διεθνείς και εγχώριες προχωρούν σε μεγάλες προσφορές στους ναύλους, για να δώσουν κίνητρα σε όσου θέλουν να ταξιδέψουν.

Σύμμαχος της προσπάθειας για προέλκυση τουριστών είναι η αποκλιμάκωση τω κρουσμάτων και του επιδημιολογικού φορτίου σε πολλές τουριστικές περιοχές καθώς ο εσωτερικός τουρισμός υποχωρεί ενώ και συνολικά η κίνηση «ηρεμεί» μετά από έναν έντονο Αύγουστο.

Το ερώτημα των ΗΠΑ

Πάντως μια μεταβλητή στην όλη εξίσωση βάζει η απόφαση της της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφαιρέσει ις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες πέντε χώρες από τη λίστα ασφαλούς ταξιδιού της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι επισκέπτες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν αυστηρότερους ελέγχους, όπως δοκιμές και καραντίνες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά την επανεξέταση βάσει της σύστασης για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, το Συμβούλιο επικαιροποίησε τον κατάλογο των χωρών, των ειδικών διοικητικών περιοχών και των λοιπών οντοτήτων και εδαφικών αρχών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Από τη λίστα αυτή διαγράφηκαν οι ΗΠΑ, το Κοσσυφοπέδιο, το Ισραήλ, το Μαυροβούνιο, ο Λίβανος και η Βόρεια Μακεδονία.

Βέβαια οι κύριες πηγές επισκεπτών για την Ελλάδα είναι οι χώρες της ΕΕ, ειδικά σε προορισμούς «βαρόμετρο» όπως η Ρόδος και η Κρήτη. Βέβαια οι ΗΠΑ να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο κυρίως στο μέτωπο των εσόδων αλλά υπάρχει η ελπίδα λόγω της υψηλής ζήτησης «για «Ελλάδα» στις ΗΠΑ ότι δε θα υπάρξει σημαντικά αρνητικό αποτύπωμα.

Γιώργος Αλεξάκης