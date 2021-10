Ιδιαιτέρως ζωηρή ήταν η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου με θέμα τις προοπτικές της Ελλάδας να καταστεί κινηματογραφικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας. Ο Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Κώστας Φραγκογιάννης και ο προσκεκλημένος στην Ελλάδα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση γνωστός Αμερικανός παραγωγός και τ. πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών, Sid Ganis, συνομίλησαν για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών στην χώρα μας και για τις περαιτέρω δυνατότητες που υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επαγγελματίες του κινηματογράφου, σκηνοθέτες, παραγωγοί, δημοσιογράφοι και φοιτητές. Παρούσα στο κοινό ήταν και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων για κινηματογραφικές παραγωγές, συγγραφέας, παραγωγός και σύζυγος του κ. Ganis, Nancy Ganis, η οποία έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις στην διάρκεια της συζήτησης. Επίσης παρόντες ήταν και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, Πάνος Κουάνης και ο Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Μάρκος Χολέβας, οι οποίοι συμμετείχαν στην συζήτηση. Στο κοινό, μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν και η σύμβουλος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ελένη Αλεξάκη, ο σκηνοθέτης Τάσος Μπουλμέτης, στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Aναφερόμενος στις προσπάθειες εξωστρέφειας που γίνονται από την κυβέρνηση, ο Υπουργός παρουσίασε στον κ. Ganis και στο κοινό που παρακολούθησε την συζήτηση, τα κίνητρα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια, για να αποτελέσει η Ελλάδα ελκυστικό προορισμό για την οπτικοακουστική βιομηχανία. Πέρα από την φυσική ποικιλομορφία, την ηλιοφάνεια, τα μνημεία και τις τουριστικές υποδομές που την καθιστούν ιδανική για την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων, συμφώνησαν ότι τα οικονομικά και αναπτυξιακά κίνητρα που έχουν δοθεί είναι υψηλά και ανταγωνιστικά.

Την κινητικότητα μάλιστα που υπάρχει στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών λόγω αυτών των κινήτρων στην χώρα μας επιβεβαίωσε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ, Πάνος Κουάνης. Ο κ. Κουάνης αναφέρθηκε στις περισσότερες από 10 παραγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2021 στην Ελλάδα και οι οποίες ήρθαν ως αποτέλεσμα αλλαγών στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Δεν παρέλειψε ωστόσο να σημειώσει την ανάγκη υποδομής και μάλιστα μόνιμης, ώστε οι παραγωγές αυτές να συνεχίσουν με τον ίδιο και ακόμη πιο εντατικό ρυθμό μελλοντικά.

Η απουσία εξ άλλου εκπαίδευσης και κατάρτισης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, όπως σημειώθηκε, αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση ισάξια με την υλικοτεχνική υποδομή και τα οικονομικά κίνητρα. Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε ιδιαιτέρως σημαντική η προσπάθεια σύνδεσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την βιομηχανία του κινηματογράφου. Το κενό μπορεί να καλύψει ένα κέντρο που να σχετίζεται με τον κινηματογράφο, όπως αυτό που οραματίζεται να δημιουργήσει η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το Hellenic American University. To γεγονός αυτό επισήμανε ο Sid Ganis, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε ισόβιο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών, και επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων και συναντήσεων που έχουν οργανώσει τα δύο ιδρύματα, για να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας Κέντρου Κινηματογραφικών Σπουδών. Η εκδήλωση λοιπόν έκλεισε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, καθώς η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American University επαινέθηκαν για την ιδέα τους να συμβάλλουν στην δημιουργία της ανθρώπινης υποδομής, καθιστώντας έτσι και μακροπρόθεσμα τη χώρα μας έναν από τους πιο ελκυστικούς και ανταγωνιστικούς προορισμούς για γυρίσματα οπτικοακουστικών παραγωγών παγκοσμίως.

Η ίδρυση Κέντρου Κινηματογραφικών Σπουδών είναι ιδέα του Προέδρου του Hellenic American University, Λεωνίδα Κόσκου, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Όπως σημειώνει ο κύριος Κόσκος, «το Κέντρο θα στηριχθεί στις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει το Hellenic American University προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το καινοτόμο πρόγραμμα μουσικής για κινηματογράφο στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Μουσική και η κατεύθυνση Μετάφραση για τις Δημιουργικές Βιομηχανίες στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μετάφραση».

Ο Sid Ganis είναι ένα από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η καριέρα του περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους σε πολλά στούντιο, συμπεριλαμβανομένων των Lucasfilm, 20th Century Fox, Columbia Pictures, Seven Arts και Warner Bros. Στη Lucasfilm, υπηρέτησε ως Senior Vice President και ήταν υπεύθυνος μάρκετινγκ των ταινιών The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, και των δυο πρώτων έργων της τριλογίας Indiana Jones. Το 1986, ο Sid Ganis προσχώρησε στην Paramount Pictures και τελικά έγινε πρόεδρος της Motion Picture Group, όπου βοήθησε στο λανσάρισμα των Top Gun και Fatal Attraction. Ως πρόεδρος, επέβλεψε την ανάπτυξη και την παραγωγή των παγκόσμιων επιτυχιών Ghost και Forrest Gump, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Paramount - τόσο οικονομικά όσο και από πλευράς κριτικών - όλων των εποχών. Φεύγοντας από την Paramount το 1990, ο Sid Ganis ανέλαβε Πρόεδρος μάρκετινγκ και διανομής ταινιών στην Columbia Pictures. Υπηρέτησε επίσης στα διοικητικά συμβούλια πολλών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Marvel Entertainment για μια δεκαετία, καθώς και σε πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου και θεσμούς που σχετίζονται με τον κινηματογράφο. Το 1996, παραιτήθηκε και ασχολήθηκε με την παραγωγή ταινιών μέσω της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής του, Out of the Blue Entertainment. Ο Sid Ganis διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (διοργανώτρια αρχή των βραβείων Όσκαρ) για τέσσερις συνεχόμενες θητείες.