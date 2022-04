Τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός, συμμετείχε ως ομιλητής στη Σύνοδο των Αρχών Ανταγωνισμού (Enforcers Summit) στην Washington DC, στις ΗΠΑ, που οργανώθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission-FTC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Department of Justice-DoJ) των ΗΠΑ.

Συνδιοργανωτές της Συνόδου ήταν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας (για θέματα ανταγωνισμού), Jonathan Kanter και η Πρόεδρος της FTC, Lina M. Khan, καθώς και ανώτερα στελέχη και από τους δύο οργανισμούς.

Η Σύνοδος επικεντρώθηκε κυρίως στα θέματα: 1) μεταρρύθμισης των κανόνων για τις συγχωνεύσεις προκειμένου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και της πραγματικότητας της σύγχρονης οικονομίας και 2) μαθημάτων συνεργασίας μεταξύ των Αρχών.

Στην παρουσίασή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανέλυσε θέματα που αφορούν τη δυναμική ανάλυση στον έλεγχο συγκεντρώσεων, και ιδίως την ψηφιακή οικονομία.

Επίσης, ο κ. Λιανός κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Washington DC πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο της FTC, Lina Khan καθώς και συνάντηση με κλιμάκιο ανωτέρων στελεχών του DoJ, στις οποίες συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα αναφορικά με την αποτελεσματικότερη συνεργασία των Αρχών Ανταγωνισμού των ΗΠΑ με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταξύ των Αρχών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου, συμμετείχε στην 70η Ετήσια Εαρινή Συνάντηση του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου- Τμήμα αντιμονοπωλιακού δικαίου (ABA Antitrust Law Spring Meeting) που πραγματοποιήθηκε στις 6-8 Απριλίου 2022 στην Washington DC. Σημειώνεται ότι στη Συνάντηση έλαβαν μέρος πάνω από 3.300 φορείς από περισσότερες από 65 χώρες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ποικίλες πτυχές του δικαίου του ανταγωνισμού, της προστασίας των καταναλωτών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραχώρησε συνεντεύξεις στο Antitrust Magazine Online με θέμα «Key recent achievements by the Hellenic Competition Authority(HCC)», στο Exclusive Documentary του Competition Policy International (CPI) με θέμα «Is merger control working?», καθώς και στο Competition Compliance Course: Update and roundtable discussion του Concurrences με θέμα: «Listen toantitrust enforcers, Learn from your peers», συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.