ΤτΕ: Τα «κλειδιά» για χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

H Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε χθες, Τρίτη 24 Μαΐου 2022, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η Χρηματοδότηση της προσαρμογής στην Ελλάδα: Σύγχρονες προκλήσεις και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα» («Adaptation Financein Greece: Current challenges and the role of the financialsector»).