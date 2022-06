Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Mediterranean Gas που αναπτύσσει την πλωτή μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βόλο ο κ. Barkindo τόνισε ότι αν δεν υπάρξουν επενδύσεις και η ζήτηση παραμείνει στα επίπεδα που προβλέπεται τότε η αναταραχή στην αγορά και την ενεργειακή ασφάλεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που βιώνουμε. Εστιάζοντας στον “μαύρο χρυσό” τόνισε, δε, ότι η έλλειψη αργού πετρελαίου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις εκτιμήσεις του ΟΠΕΚ καθώς το 2045 η παγκόσμια οικονομία θα είναι διπλάσια σε σχέση με το 2020, ο πληθυσμός θα έχει αυξηθεί κατά 20%, η ζήτηση ενέργειας θα εκτοξευθεί κατά 28%. «Καμία πηγή ενέργειας δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει την αύξηση της ζήτησης. Χρειάζονται όλες οι διαθέσιμες πηγές», τόνισε σημειώνοντας ότι ο ρόλος των υδρογονανθράκων θα είναι άκρως σημαντικός. Συγκεκριμένα, εκτίμησε πως το 2045 το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα εξακολουθούν να καλύπτουν πάνω από το 50% της κατανάλωσης.

Μήνυμα κατά των αντιδράσεων για επενδύσεις

Στο φόντο και όσων συμβαίνουν διεθνώς με τα σχέδια για επενδύσεις υδρογονανθράκων κι εξορύξεις έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος της λύσης στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και όχι εχθρικά.

Στο φόντο και της αφορμής της εκδήλωσης, που είχε να κάνει με τη σχεδιαζόμενη πλωτή μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βόλο ο κ. Barkindo στάθηκε στη σημαντική συνεισφορά της Ελλάδας και του συγκεκριμένου έργου στην ενεργειακή διαφοροποίηση.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς και Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να καταστεί ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή με τον αγωγό ΤΑΡ, τους κάθετους άξονες και τις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου όπως το έργο του Βόλου.

Mediterranean Gas: Επενδυτική απόφαση και υλοποίηση

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mediterranean Gas, Βασίλης Πετκίδης ανέφερε, με αιχμή την εν λόγω επένδυση, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες προκειμένου να ακολουθήσει η επενδυτική απόφαση και η υλοποίηση του έργου ως τις αρχές του 2024. Σημείωσε ακόμη ότι αξιολογούνται εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις

για την εγκατάσταση της μονάδας η οποία όπως είπε θα συμβάλει στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται, δε, ότι το σχήμα Mediterranean Gas έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ExxonMobil, ο αντιπρόεδρος της οποίας για θέματα ανάπτυξης υγροποιημένου φυσικού αερίου, Jay Song εξέφρασε τη βούληση της εταιρείας για δραστηριοποίηση στην ελληνική και την περιφερειακή αγορά.

Να σημειωθεί πάντως ότι "κλειδί" για το έργο είναι η χωροθέτηση. ήδη, με βάση πληροφορίες από τη διοίκηση του λιμένος Βόλου αλλά και το ΤΑΙΠΕΔ που έχει την ευθύνη του Οργανσιμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. εκφράζονται αντιρρήσεις για την ανάπτυξη του σχεδίου εντός της λιμενικής ζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο master plan ανάπτυξης της εν λόγω υποδομής που αποτελεί και τον “μπούσουλα” για τον όποιον επενδυτή προκριθεί, στο πλαίσιο υποπαραχωρήσεων, δεν προβλέπεται η εγκατάσταση μιας τέτοιας χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, δε, ακόμη και αν ήταν ενταγμένη στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης η δημιουργία FSRU, απαιτείται διαγωνισμός, πριν την επιλογή επενδυτή έστω κι αν ένα τέτοιο έργο είναι σύνθετο και απαιτεί σχετική εμπειρία στον κλάδο.

Επιπρόσθετα με βάση πληροφορίες, η περίπτωση δημιουργίας σταθμού αεριοποίησης και αποθήκευσης LNG θα απαιτούσε σχεδόν την πλήρη δέσμευση της ζώνης του λιμένα και ενδεχόμενα την μονοσήμαντη ανάπτυξή του, την ώρα μάλιστα που η περιοχή δεν έχει διασυνδέσεις με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και άρα η χωροθέτηση σε άλλο σημείο, εκτός του λιμένα, είναι η επιλογή που πρέπει να εξεταστεί.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη άδεια του έργου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κατέχουν οι κυπριακές εταιρείες NORION Ltd, (με ποσοστό 9%), VAPIANDO Ltd, (με 71%) και Goldenport Marine Ltd, (με ποσοστό 20%).

Γιώργος Αλεξάκης