Ο φόβος της ύφεσης πλανάται πάνω από την ευρωζώνη και το CNBC αφιερώνει ένα κείμενο ειδικά στην Ελλάδα και την... ατυχία της.

Όπως αναφέρει, μόλις τέσσερα χρόνια αφότου η Ελλάδα γιόρτασε την έξοδό της από τα μνημόνια, οι πολίτες της χώρας είναι και πάλι πολύ ανήσυχοι για τις οικονομικές προοπτικές.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η χώρα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι την περίοδο της κρίσης χρέους και βλέπουν επιβράδυνση αλλά όχι συρρίκνωση του ΑΕΠ. Ωστόσο, η ανησυχία υπάρχει, λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού, αλλά και των αποφάσεων της ΕΚΤ για τα ομόλογα.

Στο άρθρο του με τίτλο «Greeks fear another recession, just four years after the country exited its controversial bailout» (Οι Έλληνες φοβούνται ύφεση, μόλις 4 χρόνια αφότου η χώρα εξήλθε από το αμφιλεγόμενο μνημόνιο) το CNBC επισημαίνει ότι η επιδείνωση του κλίματος στην κοινή γνώμη έρχεται καθώς η Ελλάδα - όπως και πολλά ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ- βρίσκεται αντιμέτωπη με την εκτίναξη του κόστους τροφίμων και καυσίμων- μία τάση που επιδεινώνεται από τον πολύμηνο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η Ελλάδα είναι ασφαλέστερη αλλά όχι ασφαλής» λέει στο αμερικανικό δίκτυο ο Μιχάλης Γαλενιάνος, κάτοικος Αθήνας, ερωτηθεις για το ενδεχόμενο ύφεσης. «Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι πιο σταθερή τώρα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Νομίζω και ελπίζω ότι οι μαύρες οικονομικές ημέρες του παρελθόντος δεν θα επιστρέψουν» προσθέτει.

«Η Ελλάδα έχει περάσει από τα τρία διαδοχικά αμφιλεγόμενα μνημόνια, τα οποία στηρίχθηκαν σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων, αλλά και σε πολλά χρόνια λιτότητας. Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,6% το 2018 και κατά 1,9% το 2019, αλλά όπως και ο υπόλοιπος κόσμος διολίσθησε σε ύφεση το 2020 και τώρα αντιμετωπίζει νέες οικονομικές πιέσεις με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρώπη», θυμίζει το CNBC.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 10,7% τον Μάιο από 9,1% τον Απρίλιο σύμφωνα με τη Eurostat, γεγονός που «είναι μεγάλη πρόκληση για τους απλούς πολίτες» επισημαίνεται στο άρθρο. Μία 30χρονη κάτοικος της Αθήνας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στο CNBC πως είναι πλέον πιο προσεχτική στο πώς ξοδεύει χρήματά της. «Ειδικά όσον αφορά στη βενζίνη για το αυτοκίνητό μου και στο ρεύμα, έχω γίνει πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου» λέει. «Περάσαμε ήδη μία δεκαετία που ήμασταν πολύ πιεσμένοι οικονομικά και νομίζω ότι θα είναι πολύ επώδυνα να ξαναπεράσουμε από αυτή τη διαδικασία... Φοβάμαι κυρίως για τον μισθό και το εάν θα γίνουν και πάλι περικοπές. Την ίδια ώρα τα ενοίκια είναι στα ύψη, ενώ κατά την κρίση χρέους δεν ήταν, και έχει γίνει πολύ δύσκολο να συντηρήσει κανείς τον εαυτό του» προσθέτει.

«Ανησυχώ για την ευημερία της οικογένειάς μου, θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν πέρα» λέει ο Βασίλης Βασίλειος, ο οποίος έφυγε πριν από έναν χρόνο από την Ελλάδα για να βρει δουλειά στην Ισλανδία.

Οι προοπτικές συνολικά για την Ευρωζώνη είναι δυσοίωνες. «Καθώς πλήττεται ισχυρότερα από τις ΗΠΑ από το ενεργειακό σοκ, εκτιμούμε ότι η Ευρωζώνη θα εισέλθει σε ύφεση πριν από τις ΗΠΑ» αναφέρουν αναλυτές της Berenberg σε πρόσφατο σημείωμά τους. Μάλιστα σημειώνουν πως εάν δεν ήταν και η ανάκαμψη του τουρισμού, η ύφεση θα ήταν ήδη εδώ. Το ινστιτούτο βλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,8% το 2023.

Από την άλλη ο Τζόνας Φλοριάνι, αναλυτής της AXIA Ventures, σπεύδει να επισημάνει ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλά επίπεδα αποταμιεύσεων τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά αν οι οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν. Οι ελληνικές τράπεζες επίσης είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση σήμερα, ενώ η Ελλάδα είναι μεταξύ των μεγάλων ωφελημένων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι πόροι του οποίου θα συμβάλλουν στην προώθηση δημοσίων επενδύσεων, σημειώνει ο Φλοριάνι.

Ο Βολφάνγκο Πίκολι, συμπρόεδρος της Teneo, από την πλευρά του σχολιάζει πως «καθώς οι συζητήσεις για πρόωρες εκλογές βρίσκονται σε εξέλιξη, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης που θα αντισταθμίζουν τον αντίκτυπο από την κρίση του κόστου ζωής».