Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Δρ. Αθανάσιο Πετραλιά, πραγματοποίησε απονομή Διπλωμάτων σε 26 Στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων. Η απονομή έλαβε χώρα την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, στην Αίθουσα Γεννηματά, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου (τίτλος έργου: “Implementation of the accrual accounting reform in all general government entities”) το οποίο υποστηρίζεται από την DG REFORM (Directorate General for Structural Reform Support), χρηματοδοτείται από το Structural Reform Support Programme (2020) και υλοποιείται σε συνεργασία με την Expertise France.

Τα στελέχη που έλαβαν Δίπλωμα συμμετοχής και αποφοίτησης, συμμετείχαν σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 70 ωρών, που οργανώθηκε από την Expertise France, μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης στην DG Reform. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορούσε ζητήματα Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (PFM) και το επιμελήθηκαν ο κ. Benoît Chevauchez και η Δρ. Σάνδρα Κοέν. Ο κ. Chevauchez είναι Εxpert της Expertise France και πρώην ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας, ενώ η κυρία Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης υπήρξαν ειδικότερες εισηγήσεις από Στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στα οποία περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων οι εξής:

Αρμάγου Ιουλία, Γενική Διευθύντρια Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Τσαντή Έφη, Διευθύντρια Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης Τζώρτζης Χρήστος, Διευθυντής Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Λιόσης Λάμπρος, Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων Παπαδάκης Στέλιος, Προϊστάμενος Τμήματος/Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού Περάκης Μιχάλης, Προϊστάμενος Τμήματος/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Λάμπρου Αλέξανδρος, Νομικός Σύμβουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ιωαννίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Παλιούρας Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος/Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Αθανάσιος Πετραλιάς, o οποίος απένειμε τα Διπλώματα, μεταξύ άλλων τόνισε: «Για το Υπουργείο Οικονομικών, η Λογιστική Μεταρρύθμιση στον Δημόσιο Τομέα είναι ένα έργο εξαιρετικής σημασίας και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων από τα στελέχη των ΓΔΟΥ είναι κρίσιμη, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις».

Τη σημασία του Προγράμματος τόνισε η δια ζώσης παρουσία της κυρίας Nathalie Berger, Διευθύντριας Υποστήριξης των Κρατών-Μελών σε θέματα μεταρρυθμίσεων της DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η παρουσία του κ. Vincent Lidsky, Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας και συντονιστή της Expertise France.

Στην εκδήλωση απονομής συμμετείχαν και στελέχη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής συγχαίρει όλους για την επιτυχή συμμετοχή τους και ευχαριστεί την DG Reform, την Expertise France και τους υπεύθυνους του Προγράμματος κ. Benoît Chevauchez και Δρ. Σάνδρα Κοέν για την άριστη διεξαγωγή του Προγράμματος Εκπαίδευσης.