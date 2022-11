Με πέντε μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης και τρεις υπουργούς από τη Γερμανία, καθώς και με 26 ανώτατους εκπροσώπους της επιχειρηματικής, τραπεζικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και φορέων της αγοράς, πραγματοποιείται στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2022 το 3ο Φόρουμ Καινοτομίας, με τον τίτλο «Καινοτομία: Κινητήρια δύναμη της οικονομίας», το οποίο συνδιοργανώνουν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Ειδικότερα, στις εργασίες του Φόρουμ από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρίστος Δήμας και από τη Γερμανία, ο Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας, Dr. Jens Brandenburg, η Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Lilian Tschan και η Υπουργός Ψηφιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Κρατιδίου της Έσσης, Prof. Dr. Kristina Sinemus.

Τις εργασίες της εκδήλωσης θα ανοίξουν με χαιρετισμό ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Dr. Ernst Reichel, και ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Βασίλειος Γούναρης.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του 3ου Φόρουμ Καινοτομίας, κατά την πρώτη ημέρα, η οποία θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία, θα λάβουν χώρα τέσσερα πάνελ, που θα είναι εστιασμένα στην τεχνολογία, την υγεία, την απασχόληση και την ενέργεια.

Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης, με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες αλλάζουν την κοινωνία και την οικονομία» - Best Practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, Dr. Jens Brandenburg. Στη συζήτηση, που θα ακολουθήσει, θα συμμετάσχουν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Bank, κ. Χρήστος Μεγάλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens ΑΕ, Δρ. Βασίλειος Χατζίκος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes Benz Hellas ΑΕ, κ. Ιωάννης Καλλίγερος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius Hellas AE, κ. Γεράσιμος Τζέης, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Φρατζέσκα Σιδερή, Communications Lead της ICAP CRIF Group of Companies.

Στο δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Καινοτομία και ψηφιοποίηση στην κλινική πρακτική» - Best Practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης. Ακολούθως στη συζήτηση θα τοποθετηθούν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς ΑΕ, κ. Andreas Pollner, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Hellas ΑΕ, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, η Managing Director / General Manager της Merck Greece & Cyprus, κα Susan King-Barnardo και ο Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος της ELPEN ΑΕ, κ. Θεόδωρος Τρύφων. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Μάιρα Μπάρμπα, δημοσιογράφος.

Στο τρίτο πάνελ με τίτλο «Εργασία – Ευελιξία, ψηφιακός μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα εξασφαλίζουν βιωσιμότητα» - Best Practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης και η Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Lilian Tschan, ενώ στην ανοικτή συζήτηση θα συμμετάσχουν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Allianz Hellas, κα Φιλίππα Μιχάλη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Jungheinrich Hellas Ltd, κα Έλενα Καλλονά, η Head of Public Sector της Google Cloud Greece, κα Βικτωρία Καλφάκη και η Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της Alpha Bank, κα Φραγκίσκη Μελίσσα. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Ευαγγελία Σιάχου, Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο τελευταίο πάνελ της πρώτης ημέρας του Φόρουμ με τίτλο «Πράσινος μετασχηματισμός και ενεργειακή επάρκεια» - Best Practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας. Τις απόψεις τους για την επόμενη ημέρα της ενεργειακής αγοράς θα εκφράσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Renewables Hellas, κ. Kώστας Παπαμαντέλλος, ο Chief Operating Officer της Renewable Energy Sources - HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., Δρ. Σωτήρης Καπέλλος και ο Partner και Corporate Finance Leader της PwC Greece, κ. Γιώργος Μακρυπίδης. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Βικτώρια Αλεξανδράτου Κέρνερ, Διευθύνουσα Σύμβουλος του WRE GROUP.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, έχουν προγραμματιστεί δύο θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, που θα είναι αφιερωμένη σε best practices της νεοφυούς επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και τη Γερμανία και θα έχει με τίτλο «Αναπτύσσοντας το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας – Παραδείγματα από το Γερμανικό Οικοσύστημα», θα συμμετάσχουν ο Founder και CEO door2door, now part of NASDAQ listed Swvl; Founding Board Member of German Startup Association, Dr. Tom Kirschbaum, ο Business Seeds Coordinator της NBG, κ. Σπυρίδων Αρσένης και η Εταίρος της Metavallon VC, κα Μυρτώ Παπαθάνου, ενώ συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η κα Σόνια Μουσαβερέ, Head of Communications της Bayer Hellas AE.

Η δεύτερη ενότητα του φόρουμ θα έχει θέμα: «Η τεχνολογία μετασχηματίζει την αθλητική βιομηχανία – Η δύναμη των data» και σε αυτή θα συμμετάσχουν η CEO, COMMUNICATION LAB, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Spetses mini Marathon, Δρ. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη, η Αναλύτρια αγώνων μπάσκετ, Αθλητική Δημοσιογράφος & Σχολιαστής αγώνων, Nova Media Group, Κλινική Ψυχολόγος & Μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, κα Δώρα Παντέλη και ο Αναλυτής Ποδοσφαίρου και Programme leader of BSc Sports Coaching και Physical Education του Metropolitan College, κ. Ιωάννης Μητρούσης. Τον συντονισμό της συζήτησης θα κάνει ο κ. Λάμπρος Μπαλάφας, αθλητικός δημοσιογράφος.

Μεταξύ των δύο θεματικών ενοτήτων θα λάβουν χώρα τρεις ψηφιακές εκδηλώσεις. Η πρώτη από την Bayer Hellas με τίτλο «Η συμβολή της Bayer στο ελληνικό οικοσύστημα», η δεύτερη από την Boehringer Ingelheim Hellas με τίτλο «e-patients: Η δυναμική της νέας γενιάς ασθενών» και η τρίτη από την ΕΛΠΕΝ με τίτλο «Η Ελλάδα ως κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της παγκόσμιας νεοφυούς επιχειρηματικότητας».

Τα συμπεράσματα της 1ης και 2ης ημέρας του Φόρουμ Καινοτομίας θα παρουσιάσει η κα Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο του Germany Trade and Invest, η οποία θα έχει και το ρόλο της κεντρικής συντονίστριας.