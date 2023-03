Στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας η αναμόρφωση του περιβάλλοντος καινοτομίας

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας διοργάνωσε στην Αθηναϊκή Λέσχη κλειστό γεύμα εργασίας με επίσημους καλεσμένους υψηλόβαθμα στελέχη Επιχειρήσεων, Επιστημονικών Ινστιτούτων, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Υπουργούς, με κεντρικό ομιλητή τον Dr. Paul Maropoulos, Professor of Advanced Manufacturing and Director of the new Advanced Manufacturing Innovation Centre at Belfast.