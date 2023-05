O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (Hellenic Association of Risk Managers) – H.A.RI.MA. www.harima.gr και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Πιστώσεων (Federation of European Credit Management Associations) FECMAwww.fecma.eu διοργανώνουν το 5 th FECMA Pan – European Credit Congress με θέμα: «Credit Management in Challenging Times» στις 14 & 15 Ιουνίου 2023 για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα, (Λεωφ. Βασιλείου Αλεξάνδρου 2).

Τα συνέδρια της FECMA γίνονται κάθε 2 χρόνια στην Ευρώπη και αποτελούν τη μοναδική συλλογική εκδήλωση για τους Credit Risk Officers σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ομιλητές από την παγκόσμια αγορά, στο διήμερο αυτό συνέδριο, μεταξύ άλλων, θα αναλυθεί η παρούσα γεωπολιτική κατάσταση που επηρεάζει τις αγορές, θα συζητηθούν σύγχρονες πρακτικές και στρατηγικές Διαχείρισης Πιστώσεων αλλά και θα παρουσιαστούν χρήσιμα εργαλεία και λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους Credit Officers να διαχειριστούν τις Πιστώσεις σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους αρμόδιοι ευρωπαϊκοί θεσμικοί φορείς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί Gala Dinner την Τετάρτη 14 Ιουνίου, 19:30 στο Divani Caravel Hotel κατόπιν εγγραφής. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν αρμόδιοι θεσμικοί φορείς της Ευρώπης, εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας καθώς και από άλλες χώρες.

* Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

*Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον διοργανωτή.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Credit Risk B2B - B2C/Analysis/ Research/ Control/ Models/ Review/ Model Strategy/ Systems, Financial Management, Capital Management, Financial Counterpart, Model Validation, Funds Transfer, Financial Institution, IFRS9 Regulations, Portfolio Strategy, Regulatory Strategy, Risk Portfolio Models, CFOs.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Theunissen Ludo, President, Federation of European Credit Management (FECMA)



Gouzelos Nicolas, Chairman of The Hellenic Association of Risk Managers (H.A.RI.MA.)





1. Antonopoulos Aristodimos, Credit Control Manager, Athenian Brewery S.A.

2. Baldassarri Giorgio, S&P Global Market Intelligence

3. Beauvois Edouard, Co-Founder & CEO AiVidens

4. Bullivant Glen, Owner, Glen S Bullivant Partnership

5. Cotti Alberto, President, Acmi - Associazione Credit Manager Italia

6. D'Angelo Gianluca, Worldbox Business Intelligence

7. Drangiotis Dimitrios, Trade Finance and Lending - Assistant Vice President, Deutsche Bank AG

Corporate Bank

8. Dr. Lorié John, Chief Economist, Atradius

9. Hassapis Panagiotis, Executive Vice President, SEVE - Greek Exporters Association

10. Kaart Gertjan, CEO BE/NL/DE, Creditsafe

11. Karavasilis Dimitris, Managing Director, DK Consultants

12. Karlis Dimitris, Professor of Statistics AUEB/Calculus Analytics

13. Sampat Kaushal, Founder, Rubix Data Sciences Pvt. Ltd.

14. Koufopoulos Manos, Group Chief Risk Officer at Athens Exchange Group

15. Kouroumalos George, Chief Risk Officer, Attica Bank

16. Dr. Lambropoulos Haris, President, Hellenic Development Bank of Investments S.A.

17. Larger Vincent-Bruno, Secretaire General, AFDCC

18. Massaad Antoun, CEO and Co-Founder, Cedar Rose International Service Ltd.,

19. Panagiotopoulos Haris, Manager - Risk services, Atradius Greece

20. Riehl Ingrid, BIIA (Business Information Industry Association Asia Pacific - Middle East Ltd.)

21. Roussos George, CFO, Dixons South East Europe

22. Samonas Michael, General Manager & Group CFO, SIDMA S.A.

23. Sobolewski Mateusz, MBA, Head of Client Relations RK Legal, Euro Collect Net Member

24. Szentirmay Péter, Founder, Cash Flow Strategist, Trafia

25. Wittgen Burkhard, Global Head of Innovation & Developing Markets – Credit Solutions

Το διήμερο συνέδριο θα τελεστεί υπό την αιγίδα του SEVE, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του ACFE Greece.

Diamond Sponsors: ΑΟΝ, Atradius

Bronze Sponsors: CRIF, Calculus Analytics, Euro Collect Net, Τράπεζα Αττικής, OTE Group of Companies

Media Partner: Ναυτεμπορική

Communication Sponsors: Export News, CrisisMonitor, Epixeiro.gr

Partner: ΒΙΙΑ

Ώρες διεξαγωγής:

14/06/2023 – 13:00 – 17:45 | Gala dinner: 18:45 – 22:00

15/06/2023 – 08:30 – 15:45

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο:

Για εγγραφή στο συνέδριο:

