2ο Banking Forum: Οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας-τραπεζών επί τάπητος

To Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece, διοργανώνει την Τρίτη 16 Μαϊου στο Μέγαρο Καρατζά, το 2ο Banking Forum με θέμα «Internal Audit, Risk Management and Compliance – Three voices, Two lines, One mission !».