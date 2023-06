Ο απολογισμός της Συνόδου Επιτροπής Ανώτερων Αξιωματούχων για τον Προϋπολογισμό

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το διήμερο 1-2/6/2023 η 45η Ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής Ανώτερων Αξιωματούχων για τον Προϋπολογισμό (45th Annual Meeting of the Committee of Senior Budget Officials) του ΟΟΣΑ, με συνδιοργανωτή το Υπουργείο Οικονομικών.