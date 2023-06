Στις προηγμένες κοινωνίες, ο δημόσιος διάλογος για την μετανάστευση επικεντρώνεται κυρίως στην εκ των υστέρων διαχείρισή της παρά στον προκαθορισμένο σχεδιασμό της, ενώ οι χώρες που εφαρμόζουν μια πιο ενεργητική στρατηγική εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην προσέλκυση μεταναστών με υψηλό επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Σύμφωνα με την μελέτη της BCG με τίτλο: ‘A new migration strategy for growth and innovation’ μια στοχευμένη στρατηγική μετανάστευσης με επίκεντρο την διεύρυνση του μείγματος μεταναστών ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των αναγκών μιας χώρας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ενίσχυσης της καινοτομίας.

Η BCG προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών ανά τον κόσμο δημιούργησε τον δείκτη GTMix (Global Talent Migration Index), ο οποίος αξιολογεί τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις της μετανάστευσης, το μέγεθος, την ποιότητα και τον βαθμό συνδεσιμότητας.

Το μέγεθος της μετανάστευσης συνεκτιμά τόσο τον απόλυτο αριθμό των μεταναστευτικών ροών που εντάσσονται στην οικονομία μιας χώρας, όσο και το ποσοστό των υψηλά εκπαιδευμένων μεταναστών παγκοσμίως που καταφέρνει να προσελκύσει.

Η ποιότητα της μετανάστευσης αξιολογείται βάσει του επιμερισμού εθνικοτήτων των μεταναστών μιας χώρας, του είδους των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, καθώς και της εξειδίκευσής τους σε συγκεκριμένο κλάδο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η διαφορετικότητα εθνικοτήτων και δεξιοτήτων των μεταναστών μιας χώρας συναρτάται με την αύξηση του εισοδήματος και της παραγωγικότητας.

Τέλος, η συνδεσιμότητα αξιολογεί την δυνατότητα μιας χώρας να αξιοποιήσει την μετανάστευση προκειμένου να καταστεί κόμβος μεταναστευτικών ροών και να εισάγει τεχνογνωσία και δεξιότητες, ενισχύοντας συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως η γεωργία, οι υποδομές και το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης και υγείας.

Η μελέτη καταλήγει στη σύνδεση των τριών αυτών διαστάσεων – του μεγέθους, της ποιότητας και της συνδεσιμότητας- με την ταχύτερη ανάπτυξη και την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς, μια βελτίωση δέκα μονάδων στον δείκτη GTMix μεταφράζεται κατά μέσο όρο σε αύξηση 21% του ΑΕΠ ανά κάτοικο και 40% του συνολικού αριθμού διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που παράγει η χώρα.

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ελλάδα βρίσκεται στην τριακοστή πρώτη θέση σε σύνολο διακοσίων χωρών, ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία με παραδοσιακά ενεργητική στρατηγική μετανάστευσης. Προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της μετανάστευσης ως μοχλός ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ελλάδα, είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός των χρήσιμων δεξιοτήτων ούτως ώστε να περιλαμβάνει και τις τεχνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών αλλά και την κάλυψη κενών θέσεων σε τομείς ζωτικής σημασίας για την οικονομία, όπως ο τουρισμός.» δήλωσε ο Χρυσός Καβουνίδης, Διευθύνων Σύμβουλος BCG Athens.

