Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα KYC της HDB.

Η πλατφόρμα Know your Customer (KYC) by HDB επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με απλές διαδικασίες, να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία και μόνη αίτηση και - εφόσον είναι επιλέξιμοι – η αίτησή τους για χρηματοδότηση να είναι διαθέσιμη σε όσες τράπεζες εκείνοι επιλέξουν.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument» (DeLFI) διευκολύνει την πρόσβαση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα επενδυτικά τους σχέδια που έχουν ήδη ενταχθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο N.4887/2022.

Παράλληλα, παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων, τόσο μεσο-μακροπρόθεσμης διάρκειας έως 10 ετών, όσο και βραχυπρόθεσμης διάρκειας έως 5 ετών (έναντι της επιχορήγησης χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις), ώστε να ολοκληρωθούν με ταχύτητα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη λάβει απόφαση υπαγωγής.

Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο, ενώ διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας το ύψος των τυχόν πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα απαιτηθούν από πλευράς των επιχειρήσεων για τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση έως 40% του δανείου.

Το DeLFI έχει τη δυνατότητα παροχής εγγύησης σε νέα δάνεια ύψους έως 500 εκ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €50.000 μέχρι €10.000.000, και είναι συνάρτηση του χρηματοδοτικού σχήματος της ενταγμένης επένδυσης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, επεσήμανε:

«Στόχος μας στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 είναι οι επενδύσεις να προχωρήσουν με ταχύτητα ώστε να έχουν το μέγιστο αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Προς την κατεύθυνση αυτή, δίνουμε, για πρώτη φορά, την δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε Αναπτυξιακό Νόμο να εξασφαλίσουν με ευνοϊκούς όρους, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία τα κεφάλαια που χρειάζονται ώστε να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια εντός χρονοδιαγραμμάτων επιτυγχάνοντας τους στόχους τους. Η καινοτόμος πλατφόρμα Know Your Customer και το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελούν ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προχωρούμε με όραμα, σχέδιο και βούληση να στηρίξουμε ακόμη αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του εθνικού εισοδήματος».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε:

«Κατά την προηγούμενη θητεία μου ως Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είχαμε συνεργαστεί στενά με την Αναπτυξιακή Τράπεζα για να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Ο σχεδιασμός των προηγούμενων ετών γίνεται πράξη από σήμερα που δίνουμε σε λειτουργία το εγγυοδοτικό πρόγραμμα DeLFI, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες του Αναπτυξιακού Νόμου. Η κυβέρνηση μας έχει αποδείξει ότι είναι αρωγός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και θα συνεχίσει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια που προωθούν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των εγχώριων επιχειρήσεων για την αύξηση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για όλους».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου σημείωσε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB στηρίζει εμπράκτως την χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης και πλαισιώνει την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των εταιριών του νέου Αναπτυξιακού νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεφάλαια του DeLFI προέρχονται από τις επιστροφές κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι). Αυτό αναδεικνύει τη σημασία της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων ως “revolving mechanism” χρηματοδότησης με πολλαπλάσια θετική επίδραση στην οικονομία, καθώς πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφού χρηματοδότησαν ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων επιστρέφουν εκ νέου στην αγορά για την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων. Ο βαθμός μόχλευσης στο εν λόγω προϊόν είναι 5. Στην HDB συνεχίζουμε να διευκολύνουμε και να δίνουμε ώθηση για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας με ταχύτητα, διαφάνεια και υψηλό ποσοστό απορρόφησης των προγραμμάτων μας».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr