Athens Innovation Forum 2023: Βήμα προς την οικονομία του μέλλοντος

(από αριστερά) Ανδρέας Αθανασόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail της Eurobank, Βασίλης Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Chief of Corporate Center στην Alpha Bank, Βασίλης Κουτεντάκης, Chief Retail Banking στην Τράπεζα Πειραιώς, Χριστίνα Θεοφιλίδη Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Με μεγάλη επιτυχία, η Mastercard πραγματοποίησε το ετήσιο Athens Innovation Forum 2023, με τίτλο “Step into the next economy”, την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέσα από μία σειρά ομιλιών και συζητήσεων, θεσμικοί παράγοντες, διακεκριμένα στελέχη των κλάδων της τραπεζικής και της τεχνολογίας, αλλά και στελέχη της Mastercard, ανέδειξαν μία σειρά θεμάτων που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του τομέα των πληρωμών και της καινοτομίας, με στόχο να εισάγουν το κοινό στην «οικονομία του μέλλοντος».