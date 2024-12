Στην αφετηρία μιας νέας εποχής για το Υπερταμείο, μια ουσιαστική συζήτηση στο πλαίσιο του πάνελ «Χρηματοδοτώντας την Οικονομία» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου Growthfund Summit – Υπερταμείου, όπου μεταξύ άλλων αναλύθηκαν οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται. Ειδικές αναφορές έγιναν στην πολύτιμη χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ, τη συμμετοχή φορέων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τις σοβαρές μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται προ των πυλών.

Χαιρετισμό στο πάνελ απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Growthfund, ο οποίος, ανέφερε ότι η ημερίδα σηματοδοτεί το μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της χώρας κι επιπλέον προάγει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ: Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και Αλέξης Δαμαλάς, Financial Advisory Leader and Equity Partner της Deloitte, με συντονιστή τον Παναγιώτη Κακολύρη, Αντιπρόεδρο, European Network of Political Foundations.

Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Growthfund:

Σημαντικά στοιχεία για τη δράση του Υπερταμείου παρουσίασε ο κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, καθώς όπως ανέφερε σωρευτικά την περίοδο των τελευταίων 6 ετών συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης για το τρέχον έτος, το Υπερταμείο έχει συνεισφέρει:

-80 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,

- 65 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση τους μέσω της επενδυτικής πολιτικής του Υπερταμείου, και

- περίπου 140 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές πρωτοβουλίες με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τη προώθηση επενδύσεων και επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νέα μονάδα ωρίμανσης έργων του ΤΑΙΠΕΔ, που υπάγεται στο Υπερταμείο με στόχο να βοηθήσει τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις αλλά και την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Επίσης η εταιρία 5G Συμμετοχές ΑΕ (το γνωστό Ταμείο «Φαιστός») δραστηριοποιείται με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε νέες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με βάση το 5G.

Όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης: «Η ανάληψη του ρόλου του ενεργού & συνετού επενδυτή από το Υπερταμείο αναμένεται να συνεισφέρει περαιτέρω στην ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ το κοινωνικό και οικονομικό μας αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Με στοιχεία του 2021 διαμορφώθηκε σε περίπου 1% του ΑΕΠ, η επίδραση στην απασχόληση προσέγγισε τις 32000 θέσεις εργασίας, ενώ η συμμετοχή στα συνολικά έσοδα του δημοσίου ξεπέρασε το 1%».

Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, εξέφρασε στο πάνελ ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Η ελληνική οικονομία επέστρεψε καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Το ΕΣΠΑ λειτουργεί σε νέο πλαίσιο και η απορρόφησή του εξελίσσεται καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Οι δραστηριότητες του ΕΣΠΑ μεταξύ άλλων συνάδουν με την ψηφιοποίηση, τις υποδομές και τις πράσινες επενδύσεις σε όλο το φάσμα από την καθαρή ενέργεια μέχρι την ενεργειακή αυτονομία, τις μονάδες απολιγνιτοποίησης και τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης, με προγράμματα που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ. Έχοντας εξασφαλίσει 100% απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ προσδοκούμε πολλά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για το προσεχές διάστημα, με δεδομένο ότι ήδη είμαστε η 2η χώρα σε αιτήματα πληρωμών από τη νέα προγραμματική περίοδο».

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ)

Για τη στρατηγική επιδίωξη της ΕΑΤΕ στην προσέλκυση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων με στόχο την ορθή διαχείρισή τους, αλλά και τη χαρτογράφηση του επενδυτικού και επιχειρηματικού πεδίου της χώρας, μίλησε η κ. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διαχείριση κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ από την Τράπεζα και στη σημασία του Σχεδίου Ελλάδα 2.0.

Όπως τόνισε: «Η ΕΑΤΕ είναι το εθνικό Ταμείο των Ταμείων Επενδύσεων. Σκοπός είναι να προσελκύσουμε ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια, η διαχείριση των οποίων να γίνεται με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια».

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης, η αναφορά της κ. Λυμπεροπούλου, στην ενεργό δράση που εμφανίζουν 21 funds, τα οποία ήδη λειτουργούν στην ελληνική αγορά, αναζητώντας νέα επενδυτικά πεδία, τονίζοντας ότι «έχουμε δεσμεύσει 530 εκατ. ευρώ σε αυτά τα επενδυτικά σχήματα. Το προσεχές διάστημα περιμένουμε funds μεγαλύτερου μεγέθους που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ και τα οποία διαθέτουν ισχυρή επενδυτική ισχύ και επιρροή και θα εστιάζουν σε μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις». Υπογράμμισε ότι «μεγάλα funds του εξωτερικού, βάζουν στο ραντάρ τους την Ελλάδα, άρα υπάρχει επίδραση που μόνο θετικά μπορεί να φέρει στην ελληνική οικονομία».

Επισήμανε τέλος τη σημασία συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω της ευθυγράμμισης κινήτρων, και του καλύτερου συντονισμού, όπως ήδη πραγματοποιείται.

Αλέξης Δαμαλάς, Financial Advisory Leader and Equity Partner της Deloitte

Την αισιοδοξία του για την οικονομία και τις προοπτικές της τουλάχιστον για την επόμενη τριετία εξέφρασε από την πλευρά του και ο κ. Αλέξης Δαμαλάς μέσα από τη χαρακτηριστική φράση «Το 2024 θα είναι χρονιά ρεκόρ για εξαγορές και αποκρατικοποιήσεις». Τεκμηρίωσε τη θέση του κάνοντας μεταξύ άλλων αναφορά στην σταθερότητα της πολιτικής, την ανάπτυξη της οικονομίας, όπως επιβεβαιώνεται και από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας σταθερότητας αλλά και στη δυνατότητα για ενεργό δράση των τραπεζών.

Όπως ανέφερε: «Το 2022 ήταν η καλύτερη χρονιά, αλλά το 2024 θα ολοκληρωθούν 5 δισ. ευρώ σε αποκρατικοποιήσεις. Χρειάζεται, ωστόσο, να διατηρηθεί η σταθερότητα και να ξεπεραστούν εμπόδια όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία κι άλλα».

