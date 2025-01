Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ξεκινά τις εργασίες του αύριο, Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, για 9η συνεχή χρονιά, στον ‘ομφαλό της γης’, την πόλη των Δελφών. Τίτλος της φετινής συνάντησης, που θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 13 Απριλίου 2024, είναι η «Μεγάλη Μετάβαση», με κεντρικό άξονα των συζητήσεων τις πολύπλευρες μεταβάσεις που σημειώνονται σχεδόν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής.

Όπως κάθε χρόνο, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τελεί Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών.

Πολιτικοί ηγέτες, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη διεθνών οργάνων και οργανισμών, επιδραστικές δεξαμενές σκέψης και πρωτοπόροι επιστήμονες θα αναλύσουν τους μετασχηματισμούς που μεταμορφώνουν σήμερα τον κόσμο μας.

Θα καταφέρει η ανθρωπότητα να ανατρέψει την πορεία της κλιματικής κρίσης; Ποια θα είναι η επίδραση των ευρωεκλογών στο μέλλον της Ευρώπης; Πώς η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών αναδιαμορφώνει τον πολυ-πολικό κόσμο που αναδύεται; Πώς μετασχηματίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη την υγεία, την επιχειρηματικότητα, την αστική ανάπτυξη, την εργασία και την εκπαίδευση; Ποιο είναι το μέλλον της δημοκρατίας σε έναν μετα-δυτικό κόσμο; Πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου από την ανάπτυξη υποδομών και την εξόρυξη υδρογονανθράκων; Πώς επηρεάζει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Γάζα τις διεθνείς σχέσεις; Βιώνουμε έναν δεύτερο ψυχρό πόλεμο ή έναν (σιωπηλό) Τρίτο Παγκόσμιο;

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky (online), η Πρόεδρος της Σλοβενίας Nataša Pirc Musar, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Jakov Milatović, η Βασίλισσα Dana της Ιορδανίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mathias Cormann, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία Paolo Gentiloni και ο Επίτροπος για τη γειτονία και τη διεύρυνση Oliver Varhelyi, ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, ο επί μία δεκαετία πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας Stefan Löfven, η αναπληρώτρια Πρωθυπουργός για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της Μολδαβίας Cristina Gherasimov, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Radoslaw Sikorski, η ηγέτιδα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Svietlana Tsikhanouskaya, ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας Besart Kadia, η Υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Βουλγαρίας Milena Stoycheva και ο Υπουργός Εξωτερικών του Μαυροβουνίου Filip Ivanovic.

Οι συζητήσεις του Φόρουμ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν γύρω από έξι κεντρικούς θεματικούς πυλώνες (Γεωπολιτική, Πλανήτης, Βιώσιμη Οικονομία και Χρηματοπιστωτικός τομέας, Μέλλον, Εκπαίδευση και Άνθρωποι), έχουν πάντοτε βασική επιδίωξη το γόνιμο διάλογο και την αναζήτηση λύσεων σε παλαιά και νέα προβλήματα και προκλήσεις.

Κορυφαίοι διανοητές και αναλυτές διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής θα μιλήσουν επίσης για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών οι πρώην στρατηγοί David H. Petraeus και Ben Hodges του Αμερικανικού Στρατού, ο διαπρεπής ιστορικός Niall Ferguson, o Senior Fellow της επιδραστικής Αμερικανικής δεξαμενής σκέψης, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Στάνφορντ και Χάρβαρντ, Robert Kagan, η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος και συγγραφέας Anne Applebaum, ο γεωπολιτικός αναλυτής Robert D. Kaplan, ο αντιπρόεδρος της BlackRock Philipp Hildebrand, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Rolf Strauch, ο στρατηγός, πρώην επικεφαλής της Mossad και πρώην προσωπάρχης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Ehud Barak Danny Yatom, η πρόεδρος του Emirates Policy Center Ebtesam Al Ketbi, o ιδρυτής και πρόεδρος του Centre for Liberal Strategies στη Βουλγαρία Ivan Krastev, αντιπρόεδρος του συμβουλίου της ASML και καθηγήτρια στρατηγικής στο INSEAD, Annet Aris, o Senior Fellow του Atlantic Council των ΗΠΑ, Ian Brzezinski, και ο αντιπρόεδρος του Munich Security Conference, Rainer Rudolph.

To πρόγραμμα διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή think tanks και ιδρύματα. 30 δεξαμενές σκέψης και παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, από 70 χώρες, 800 ομιλητές σε περισσότερες από 25 θεματικές, προσδίδουν και στο φετινό 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών γεωγραφικό πλουραλισμό, θεματική ποικιλία και μία αληθινά διεθνή ματιά στους σύγχρονους προβληματισμούς.

Ξεχωρίζουν τα κορυφαία αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί Atlantic Council, Rand Corporation και Hellenic American Leadership Council, τα βρετανικά Chatham House και London School of Economics, τα ευρωπαϊκά European University Institute, με έδρα τη Φλωρεντία, Konrad Adenauer Foundation με έδρα την Γερμανία και Centre for European Policy Studies, με έδρα τις Βρυξέλλες, αλλά και μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί όπως το Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, DG Reform, European Investment Investment Bank, το North Atlantic Treaty Organization (NATO), το The European House – Ambrosetti, το Observer Research Foundation – Raisina Dialogue από την Ινδία, το Wilfried Martens Centre for European Studies από το Βέλγιο, το Finish Institute of International Affairs από τη Φινλανδία και τα ευρωπαϊκά Europa Nostra & European Heritage Hub, με έδρες σε Χάγη και Βρυξέλλες.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr