Martini (EY-Parthenon): Εξαιρετικά θετικές οι προοπτικές ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα

Για το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα, μίλησε ο κ. Luca Martini, Partner, Head, EY-Parthenon CESA and EMEA Emerging Markets, συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα “Keeping pace with rapid innovation in the payments landscape”, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.