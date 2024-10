Η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επόμενα βήματα

Η μέχρι στιγμής πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επόμενα βήματα ήταν το θέμα συζήτησης του πάνελ Engines for Growth: Is the Production Model of Greece Changing? στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Το διάλογο συντόνισε ο Γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας.